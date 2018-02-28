'Kıyan'birader!

Erkek terörü bitmedi. Korkunç olay, bu kez Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Kırgızistan uyruklu K.Ç. (34), yurt dışında çalışan eşi H.Ç.'den boşanmak istedi. Dava açıp,duruşma gününü bekledi. Davanın ilk duruşması ise dün Manavgat AileMahkemesi'nde gerçekleşecekti. Ancakgenç kadın, duruşmaya gidemedi! İddialara göre, H.Ç.'in kardeşi M.Ç., önceki akşam K.Ç.'in evinden aldığı yeğenlerini kendi evine bıraktıktan sonra yeniden yengesinin evine gitti. Bir süre sonra ikili arasındabaşlayan tartışma şiddetlendi. K.Ç., kayınbiraderi tarafından boğularak katledildi.
İFLAS ETMİŞLER Yengesini öldüren Ç., sabaha kadar cesedin başında bekledi. Dün sabah da polise giderek cinayeti itiraf etti. Katil zanlısı gözaltına alınırken, evde cesedi bulunan K.Ç.'in cenazesi Adli Tıp'a gönderildi. M.-H.Ç. kardeşlerin Niğde'deki iplik fabrikalarının iflas ettiği, Haydar Çetin'in de borçlarını ödeyemediği için yurt dışına kaçtığı öğrenildi. Yengesini öldüren M.Ç.'in "Ağabeyimi aldatmaması için uyardı. Uyarılara kulak asmadığı için yengemi öldürdüm" dediği öğrenildi.
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