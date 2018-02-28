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'Kıyan'birader!

M.Ç., yurt dışında olan ağabeyine boşanma davası açan yengesi K.’nin evine gitti. Kırgız kadını boğarak katletti. Sabaha kadar cesedin başında bekledi. Ardından polise teslim olup i itiraf etti

Kıyanbirader!
Erkek terörü bitmedi. Korkunç olay, bu kez 'nın Manavgat İlçesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Kırgızistan uyruklu K.Ç. (34), yurt dışında çalışan eşi H.Ç.'den boşanmak istedi. Dava açıp, duruşma gününü bekledi. Davanın ilk duruşması ise dün Manavgat Aile Mahkemesi'nde gerçekleşecekti. Ancak genç kadın, duruşmaya gidemedi! İddialara göre, H.Ç.'in kardeşi M.Ç., önceki akşam K.Ç.'in evinden aldığı yeğenlerini kendi evine bıraktıktan sonra yeniden yengesinin evine gitti. Bir süre sonra ikili arasında başlayan tartışma şiddetlendi. K.Ç., kayınbiraderi tarafından boğularak katledildi.


İFLAS ETMİŞLER
Yengesini öldüren Ç., sabaha kadar cesedin başında bekledi. Dün sabah da polise giderek i itiraf etti. Katil zanlısı gözaltına alınırken, evde cesedi bulunan K.Ç.'in cenazesi 'a gönderildi. M.-H.Ç. kardeşlerin Niğde'deki iplik fabrikalarının iflas ettiği, Haydar Çetin'in de borçlarını ödeyemediği için yurt dışına kaçtığı öğrenildi. Yengesini öldüren M.Ç.'in "Ağabeyimi aldatmaması için uyardı. Uyarılara kulak asmadığı için yengemi öldürdüm" dediği öğrenildi.
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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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