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''sikopat!

ismiyle tanınan şarkıcı , eşi Caner Ş.’nin sialhlı saldırısına uğradı. 7 yaşındaki kızının şahit olduğu olayın ardından, şikayetçi olmadı. Cani eş hakkında dava açıldı...

Pisikopat!
Şarkıcı Pınar Demirkol, eşinin silahlı saldırısı ile sarsıldı! Korkunç olay 17 Ağustos'ta yaşandı. Rap şarkıcısı Pınar Demirkol, 'Pi' lakabı ile müzik sektöründe tanındı. İstanbul Beyoğlu'nda yaşayan Demirkol ile eşi Caner Ş. arasında tartışma çıktı. Panik atak hastası olan genç kadın bahçeye çıkarak nefes almaya çalıştı. Bu duruma çok sinirlenen Caner Ş., 7 yaşındaki kızı ve eşini dövmeye başladı. Küçük çocuk babasının elindeki tabancayı görünce çığlık atarak çevreden yardım istemeye çalıştı. Çığlıkları duyan üst kat komşuları Can E. ve Melisa A. çifti, ikilinin arasındaki kavgayı ayırmak için uzun süre uğraştı. Duruma daha çok sinirlenen Caner Ş., bu kez komşusunu dövmeye başladı. Çaresiz yavru ile "Babamda silah var. Birilerini vuracak" diyerek yardım çağırdı. Olay yerine gelen polis ekipler, kavgayı ayırdı.

KASTİ DEĞİL!
Kavgayı kabul eden Caner Ş., "Silahı alarak kavgaya müdahil olan insanları uzaklaştırmaya çalıştım. Silah kurusıkıdır. Eşim silahı salladığım sırada yaralanmıştır. Kasten böyle bir şey yapmadım" diyerek kendisini savunmaya kalktı! ise eşinden şikâyetçi olmadı. "Eşimle birbirimizi seviyoruz. Üst komşuların dahil olması nedeniyle kavga büyüdü. Eşim beni ya da kızımı darp etmedi. Ben kendim düşüp, yaralandım" açıklamasını yaptı. Ancak devlet, Caner Ş., hakkında iddianame hazırlayıp kamu davası açtı. Dava ilerleyen günlerde görülecek...


Dilek YAMAN
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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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