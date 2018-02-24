Şarkıcı PınarDemirkol, eşinin silahlısaldırısı ile sarsıldı!Korkunç olay 17 Ağustos'tayaşandı. Rap şarkıcısı PınarDemirkol, 'Pi' lakabı ilemüzik sektöründe tanındı.İstanbul Beyoğlu'nda yaşayanDemirkol ile eşi Caner Ş.arasında tartışma çıktı.Panik atak hastası olan gençkadın bahçeye çıkarak nefesalmaya çalıştı. Bu durumaçok sinirlenen Caner Ş., 7yaşındaki kızı ve eşinidövmeye başladı. Küçükçocuk babasının elindekitabancayı görünce çığlıkatarak çevreden yardımistemeye çalıştı. Çığlıklarıduyan üst kat komşuları CanE. ve Melisa A. çifti, ikilininarasındaki kavgayı ayırmakiçin uzun süre uğraştı.Duruma daha çok sinirlenenCaner Ş., bu kez komşusunudövmeye başladı. Çaresizyavru ile "Babamda silahvar. Birilerini vuracak"diyerek yardım çağırdı. Olayyerine gelen polis ekipler,kavgayı ayırdı.
KASTİ DEĞİL! Kavgayı kabul eden CanerŞ., "Silahı alarak kavgayamüdahil olan insanlarıuzaklaştırmaya çalıştım.Silah kurusıkıdır. Eşimsilahı salladığım sıradayaralanmıştır. Kasten böylebir şey yapmadım" diyerekkendisini savunmaya kalktı!Pınar Demirkol ise eşindenşikâyetçi olmadı. "Eşimlebirbirimizi seviyoruz. Üstkomşuların dahil olmasınedeniyle kavga büyüdü.Eşim beni ya da kızımı darpetmedi. Ben kendim düşüp,yaralandım" açıklamasınıyaptı. Ancak devlet, CanerŞ., hakkında iddianamehazırlayıp kamu davası açtı.Dava ilerleyen günlerdegörülecek...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.