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’liler klor gazıyla saldırdı

PYD’liler klor gazıyla saldırdı
Afrin'in Bülbül beldesine bağlı Şeyh Horoz bölgesinde terör örgütü PKK/'liler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda teröristler kullandı. Olayda ÖSO'nun 7'si ağır 20 askeri zehirli gazdan etkilendi. Bölgedeki sahra hastanesine kaldırılan mensupları tedaviye alındı. Yerel kaynaklar, saldırıda klor gazı kullanıldığını ileri sürdü.
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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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