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Ayağına sağlık

, 5 yaşında geçirdiği kaza sonucu iki kolunu kaybetti. Ancak vazgeçmedi. Ayaklarıyla yaptığı tablolarıyla tam 32 sergi açıp herkese adeta ders verdi

Ayağına sağlık
Talihsiz bir kaza sonucu 5 yaşında iki kolunu kaybeden Ayşe Işık, tüm engellere rağmen hayata sımsıkı sarıldı. 30 yaşındaki genç kadının hayatındaki dönüm noktası, 5 yaşındayken yaşandı. Adıyaman Besni'de yaşayan Işık, buğday erezyon makinesine kollarını kaptırdı. İki kolunu birden kaybetse de hayattan kopmadı. İlk olarak ilkokul ve ortaokulu tamamladı. Ardından lise eğitimini aldı. İstanbul Bahçelievler'de bilgisayar kursuna giden Işık, bu sırada ayak parmaklarını kullanarak resim yapmaya başladı.


"BEN ENGELLİ DEĞİLİM"
Duygularını, ayakları aracılığıyla fırçalara aktaran genç kadın, 17 yıllık tablolarıyla tam 32 sergi açtı. Başarısını şimdi de kitap yazarak perçinleyen Işık, "Hedefim daha iyi resimler yapmak ve sanatımla herkese örnek olmak. Şimdi kitabımı da yazdım. Ayaklarımla tutunuyorum hayata. Azim varsa engel yoktur" açıklamasını yaptı. Ailesinin ve çevresinin kendisine çok destek olduğunu söyleyen Işık, sözlerini şöyle tamamladı: "Ben, çaresizlik içinde çare üretmenin kıvancını yaşıyorum. Yarın hiçbirimizin engelli olmayacağı belli değil. Ben ne engelli, ne özürlü, ne sakatım; sadece özel bir insan olduğuma inanıyorum."


ERDOĞAN'A TABLO HEDİYE ETMİŞTİ
'ın AK Parti Genel Merkez binasında açtığı sergisine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katıldı. Işık, o anları şöyle sözlerle anlattı: "Çok heyecanlanmıştım. Çizdiğim tablolardan birini kendisine hediye ettim."


Barış SÖZAL
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