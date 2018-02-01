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Yol Durumu
  1. Başkaldırı!
  2. O bölge de teröristlerden arındırıldı

''nu kestik

Afrin yolundaki ’ya hakim tepeler ele geçirildi. Şehirdeki bombalı tuzaklar için ve timleri görevlendirildi

Raconu kestik
Mehmetçik , Zeytin Dalı'nın 12. gününde de YPG'ye ölüm yağdırdı. Cenderes'e hakim tepeleri günboyu bombaladı. Bordo Bereliler ile ÖSO, 'nun kapısına dayandı.

Terör örgütünün yığınak yaptığı şehre girmek için ise JÖH ve PÖH'ler çağrıldı. Sur, Cizre ve Nusaybin'de tecrübe kazanan TİM'lerin, bombalı tuzakları imha edeceği açıklandı.


Mevlüt YÜKSEL
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  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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