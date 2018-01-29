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Burseya delik deşik

dün ’nı tank ve obüs atışlarıyla darmadağın etti. Ardından kara harekatıyla PKK’lıların yıllardır inşa ettiği beton dehlizlere tek tek girildi. Tüm terör unsurları temizlendi. Dağın zirvesine Türk bayrağı çekildi

Burseya delik deşik
, Zeytin Dalı Harekatı'nın 9. gününde müthiş bir operasyon gerçekleştirdi. Jetlerimiz, 'nı bombalarken ve , şafakla birlikte harekete geçti.

'nin gözetleme kulelerini tank atışlarıyla indirdi. Alman yapımı tünelleri de füzelerle yerlebir etti. Saat 14.30'da dağın tamamını ele geçirip zirveye Ay- Yıldızlı bayrağımızı dikti.

Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terör örgütü PYD/ PKK arasındaki şiddetli çatışmaların ardından, Afrin'in kuzeydoğusunda stratejik önemdeki Burseya Dağı ele geçirildi. Burseya Dağı'nda terör örgütüne ait kule, mevzi ve hedefler, çeşitli üslerden havalanan savaş uçaklarınca bombalandı. Tank, fırtına obüs topları, Çok Namlulu Roketatarlar (ÇNRA) da PYD/PKK mevzilerini yerle bir etti. TSK'dan yapılan açıklamada "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu tarafından, 28 Ocak 2018 tarihinde saat 14.30 sularında Barşah (Burseya) Dağı ele geçirilmiştir. Halen bölgenin teröristlerden temizlenmesi faaliyetleri sürdürülmektedir" ifadesi kullanıldı.

CANLI YAYINDA ALINDI
Bölgeden ilk fotoğraflar ve videolar geldi. Dağa çıkan askerlerin, en yüksek noktaya Türk bayrağı diktiği görüldü. Burseya Dağı'na yönelik bombardımanı TV kanalları canlı yayında verdi. Dağ çevresinde bombalanan alanlardan yükselen yoğun duman ve şiddetli patlama sesleri Kilis'in sınır köylerinden de duyuldu. Önceki gece saatlerinde hava akınları ve topçu atışları ile vurulan Burseya Dağı'na yönelik operasyon ile başlayan harekâtın 9. gününde Burseya Dağı ile beraber Afrin'in beş beldesinde 13'ü köy, biri köy altı yerleşim ve 4'ü stratejik tepe olmak üzere toplam 18 nokta örgütten kurtarıldı. Öldürülen terörist sayısı 484'e ulaştı

Uğur Yıldırım

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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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KARTAL KARTAL

ALLAHA ÇOOOOOOK SÜKÜR.....................

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.01.2018 12:31
cengiz şanalan cengiz şanalan

şükürler olsun ALLAH A ALLAH devletimizin ordumuzun yardımcısı olsun AMİN :

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 29.01.2018 04:40
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