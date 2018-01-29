Burseya delik deşik

YPG'nin gözetleme kulelerini tank atışlarıyla indirdi. Alman yapımı tünelleri de füzelerle yerlebir etti. Saat 14.30'da dağın tamamını ele geçirip zirveye Ay- Yıldızlı bayrağımızı dikti.
Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terör örgütü PYD/ PKK arasındaki şiddetli çatışmaların ardından, Afrin'in kuzeydoğusunda stratejik önemdeki Burseya Dağı ele geçirildi. Burseya Dağı'nda terör örgütüne ait kule, mevzi ve hedefler, çeşitli üslerden havalanan savaş uçaklarınca bombalandı. Tank, fırtına obüs topları, Çok Namlulu Roketatarlar (ÇNRA) da PYD/PKK mevzilerini yerle bir etti. TSK'dan yapılan açıklamada "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu tarafından, 28 Ocak 2018 tarihinde saat 14.30 sularında Barşah (Burseya) Dağı ele geçirilmiştir. Halen bölgenin teröristlerden temizlenmesi faaliyetleri sürdürülmektedir" ifadesi kullanıldı.
CANLI YAYINDA ALINDI
Bölgeden ilk fotoğraflar ve videolar geldi. Dağa çıkan askerlerin, en yüksek noktaya Türk bayrağı diktiği görüldü. Burseya Dağı'na yönelik bombardımanı TV kanalları canlı yayında verdi. Dağ çevresinde bombalanan alanlardan yükselen yoğun duman ve şiddetli patlama sesleri Kilis'in sınır köylerinden de duyuldu. Önceki gece saatlerinde hava akınları ve topçu atışları ile vurulan Burseya Dağı'na yönelik operasyon ile başlayan harekâtın 9. gününde Burseya Dağı ile beraber Afrin'in beş beldesinde 13'ü köy, biri köy altı yerleşim ve 4'ü stratejik tepe olmak üzere toplam 18 nokta örgütten kurtarıldı. Öldürülen terörist sayısı 484'e ulaştı
Uğur Yıldırım
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ALLAHA ÇOOOOOOK SÜKÜR.....................
şükürler olsun ALLAH A ALLAH devletimizin ordumuzun yardımcısı olsun AMİN :
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