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İşte Burseya'da yakalanan teröristler

Zeytin Dalı harekatında kritik öneme sahip olan bugün saat 14:30 sıralarında ele geçirildi. Bölgedeki anı canlı yayında saniye saniye görüntülendi. Öte yandan Burseya Dağı operasyonu sonrası ve tarafından yakalanan /'li teröristlerin görüntüsü dan paylaşıldı.



Zeytin Dalı Harekatı büyük bir başarıyla sürdürülüyor. , olumsuz hava koşulları nedeniyle yavaşlattığı operasyonlarını, havanın düzelmesiyle yeniden hızlandırdı. 'nı teröristlerden komple arındıran ve TSK askerleri, bölgede sağ kalan askerleri de teslim aldı.
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  • 28 Ocak 2018, Pazar 16:43
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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acımayın bu sapıklara acımayın bu sapıklara

şimdi yakalanıyorlar ve eşşek gibi anırıyorlar ,kafir soyu

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evet9
hayır0
cevapla 28.01.2018 17:04
ihpus ihpus

Kemal Kılıçtaroğlu hain bölücü arkadaşlarını TV'den iyi seyretsin ,hatta arkasına güvenen figen yüksekdağ iyi seyretsin TSK ve ÖSO arkasını çok sağlam KIRIYOR.! KIRMAYA DEVAM İNŞLH.

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evet11
hayır0
cevapla 28.01.2018 17:01
osman osman

oradaki şerefsizleri asınlar çm ağaçlarına ypg pkk amerikanın köpekleri ve amerika görsün destekledikleri köpek soylrının sonu ALLAH ordumuza yrdım etsin geç bile kalındı bu köpeklerin gebermesi için

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evet13
hayır1
cevapla 28.01.2018 16:57
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