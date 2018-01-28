İşte Burseya'da yakalanan teröristler





Zeytin Dalı Harekatı büyük bir başarıyla sürdürülüyor. TSK, olumsuz hava koşulları nedeniyle yavaşlattığı operasyonlarını, havanın düzelmesiyle yeniden hızlandırdı. Burseya Dağı'nı teröristlerden komple arındıran ÖSO ve TSK askerleri, bölgede sağ kalan askerleri de teslim aldı.