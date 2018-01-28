Zeytin Dalı Harekatı büyük bir başarıyla sürdürülüyor. TSK, olumsuz hava koşulları nedeniyle yavaşlattığı operasyonlarını, havanın düzelmesiyle yeniden hızlandırdı. Burseya Dağı'nı teröristlerden komple arındıran ÖSO ve TSK askerleri, bölgede sağ kalan askerleri de teslim aldı.
İşte Burseya'da yakalanan teröristler
Zeytin Dalı harekatında kritik öneme sahip olan Burseya Dağı bugün saat 14:30 sıralarında ele geçirildi. Bölgedeki çatışma anı canlı yayında saniye saniye görüntülendi. Öte yandan Burseya Dağı operasyonu sonrası Türk askeri ve ÖSO tarafından yakalanan PKK/PYD'li teröristlerin görüntüsü sosyal medyadan paylaşıldı.
Etiketler: Burseya Dağı , ÖSO , PKK , PYD , türk askeri , Sosyal medya , TSK , Çatışma , Kilis
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şimdi yakalanıyorlar ve eşşek gibi anırıyorlar ,kafir soyu
Kemal Kılıçtaroğlu hain bölücü arkadaşlarını TV'den iyi seyretsin ,hatta arkasına güvenen figen yüksekdağ iyi seyretsin TSK ve ÖSO arkasını çok sağlam KIRIYOR.! KIRMAYA DEVAM İNŞLH.
oradaki şerefsizleri asınlar çm ağaçlarına ypg pkk amerikanın köpekleri ve amerika görsün destekledikleri köpek soylrının sonu ALLAH ordumuza yrdım etsin geç bile kalındı bu köpeklerin gebermesi için
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