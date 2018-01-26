Türk askeri, vatan için cepheye akın etti. Zeytin Dalı Harekatı ile hem teröristlere hem de onların arkasındaki karanlık lobiye haddini bildirdi. O kahramanlardan biri olan Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan (30), şehadete erdi. Şehit Özalkan cennete uğurlanırken vasiyetiyle insanlık dersi verdi. "Vasiyetimdir. Şehit olursam Telafer'deki Türkmen Bala'lar (çocuklar) için anaokulu, kreş veya kültür merkezi, devletin bana vereceği paradan yaptırılması ve ismimin konması" sözleri yürekleri deldi geçti. O kahramanın eşinin ifadeleri ise bir kez daha herkesi derinden etkiledi. Şeyma Özalkan şunları söyledi:







YARDIM GÖTÜRÜYORDU

"Birbirimizi çok sevdik ve 2015'in yazında evlendik. Musa düğünümüze bir hafta kala Irak Telafer'e göreve gitti. Oradan dönünce, 'Şeyma Türkmenler ölüyor, onlar bizdendir. Balalar okumak zorunda, onları okutmamız gerek' dedi. İki yıl oraya dernekler aracılığıyla yardım gönderdi. Bu vasiyetinin temeli oraya dayanıyor. İki emaneti vardı: Biri vatan, diğeri Türkmen ve ihtiyaç sahipleri. Söz şehidim, Ayşe'mizle (5 aylık yavrusu) birlikte tüm emanetlerini yaşatmak için yaşayacağız. Telafer'de tuğlalar taşıyıp, balaları sınıflarına kavuşturacağım. Onlar artık evladımdır, başların okşayıp selamını ileteceğim..." Türkmen çocukları ise kahraman abileri için dua edip ona selam gönderdi. "İyi ki varsın Musa" yazıları duvarlara işlendi. Bu arada Şehit Özalkan'ın geçen yıl Kayseri'de erleri taşıyan otobüse yapılan bombalı saldırıdan kıl payı kurtulduğu ortaya çıktı.



