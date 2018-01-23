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Afrin şehidi 'ın başörtülü annesi kışlaya alınmamış!

Afrin şehidi ’ın vasiyetinden sonra duygulandıran sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ ihaneti hakkında çarpıcı paylaşımlarda bulunan , o dönemde başörtülü olduğu için kışlaya alınmayan annesi ile ilgili bir anısını anlattıktan sonra şunları söylüyor: “Sene 2017… Rütbeli bayan askerler başörtü giyebilecek. Bak Allah’ın (c.c) işine. . Zalimler için yaşasın cehennem!!!”

Afrin şehidi Musa Özalkanın başörtülü annesi kışlaya alınmamış!

Özalkan çiftinin üç çocuğundan ortancası olan 'ın şehadeti, Ankara Ayaş'taki ailesini yasa boğdu. Acılı ailenin evi taziye ziyareti için gelenlerle dolup taştı. Şehidin babaevine Türk Bayrağı asıldı. Sokakta bulunan diğer binalar da Türk bayraklarıyla donatıldı.

BAŞÖRTÜLÜ ANNESİ KIŞLAYA ALINMAMIŞ!
Afrin şehidi Musa Özalkan'ın vasiyetinden sonra duygulandıran sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ ihaneti hakkında çarpıcı paylaşımlarda bulunan , o dönemde başörtülü olduğu için kışlaya alınmayan annesi ile ilgili bir anısını anlattıktan sonra şunları söylüyor: "Sene 2017… Rütbeli bayan askerler başörtü giyebilecek. Bak Allah'ın (c.c) işine. . Zalimler için yaşasın cehennem!!!"

AFRİN'İN İLK ŞEHİDİNDEN DUYGULANDIRAN YAZI: HAKKA YOLCU
'nin Afrin'e yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nın ilk şehidi Musa Özalkan'ın sosyal medya hesabı Twitter profilinde 'Hakka Yolcu' yazısı dikkat çekti. Şehidin ayrıca 14 Mart 2017 günü attığı ve sabitlediği tweetinde "Biz Aşkı ,Vatan için canini verenlerden öğrendik" yazması duygulandırdı.

5 AYLIK KIZI YETİM KALDI
Şehit Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın 2 yıllık evli olduğu 5 aylık bir kız çocuğu bulunduğu belirtildi. Şehit Özalkan'ın naaşının yarın getirileceği ve askeri törenin ardından cenazesinin memleketi Ayaş'ta toprağa verildi
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  • 23 Ocak 2018, Salı 16:35
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mahmut Mahmut

Şehidimize Allah rahmet eylesin mekanını cennet eylesin.

Aynı Görüşte misiniz?
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hayır0
cevapla 23.01.2018 18:57
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