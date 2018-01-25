Yol Durumu

Şehit Musa Özalkan anısına...

24 Ocak 2018, Çarşamba
Bir Musa geldi zulmün hesabını sormak için. Öyle güzel bir yüreği vardı ki göreve gittiği yerlerde gariban gördüğü insanlar için palto, ayakkabı ne lazımsa alıyordu. İşte Afrin şehidi kahraman asker Musa Özalkan'ın yürek dağlayan hikayesi...
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Ahmet Ahmet

Şehidimizden Allah razı olsun mekanını cennet eylesin

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 24.01.2018 19:01
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları