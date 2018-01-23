İşte Zeytin Dalı şehidinin vasiyeti

Zeytin Dalı Harekatı'nın üçüncü gününde teröristlerle girilen çatışmada Piyade Astsubay Üst Çavuş Musa Özalkan şehit oldu. Özalkan'ın göreve gitmeden önce arkadaşlarına vasiyetini söylediği ortaya çıktı. MHP lideri Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Muret Çeliker, Bahçeli'nin şehidin vasiyetini yerine getireceğini açıkladı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VASİYETİ YERİNE GETİRECEKLERİNİ AÇIKLADI

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Musa Özalkan son yolculuğuna uğurlandı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu operasyonu Allah'ın izni ile başarıya ulaştıracağız. Karlarıyız azimliyiz. Rabbim bizleri onların şefaatine nail eylesin " dedi.

"ŞEHİDİN VASİYETİNİ MİLLET OLARAK YAPACAĞIZ"

İşte yavrumuz attığı twitlerle de geleceğini okudu. Şehadetinden sonra parasının nereye yatıracaacağını bile bildirdi. Biz bu evladımızın vasiyetini biz kendimiz hallederiz, en güzeliyle hallederiz. Benim söylememe gerek peygamberimiz açıklıyor. Şehitlerin makamı peygamberlerin yanıdır. Ben tekrar şehidimize Allah'tan yardım diliyorum. Lütfü Doğan beye de rahmet diliyorum."

BAHÇELİ VASİYETİNİ YERİNE GETİRECEK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Muret Çeliker, resmi Twitter hesabı üzerinden gelişmeyi açıkladı. Çeliker, Bahçe'linin şehidin vasiyetini yerine getireceğini bildirdi.





VASİYETİ HERKESİ DUYGULANDIRMIŞTI

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üst Çavuş Musa Özalkan'ın vasiyeti herkesi duygulandırdı.

Adeta şehit olacağını hisseden kahraman Özalkan'ın arkadaşıyla mesajlaştığı ve devletin ailesine vereceği paranın, müdavimi olduğu bir dernek aracılığıyla Telafer'deki Türkmen çocuklara okul yapımında kullanılmasını ve okula adının konulmasını vasiyet ettiği ortaya çıktı.





Kilis'in Gülbaba köyünün güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada 30 yaşındaki Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan şehit düştü. Özalkan'ın acı haberi Ankara'nın Sincan ilçesi Törekent Mahallesi'ndeki babasının evine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan baba Selahattin ve anne Hatice Özalkan gözyaşlarına boğuldu. Şehit Özalkan'ın evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit evi, acı haberi duyan yakınları ve komşularıyla dolup taştı. Sincan Belediyesi de evin önüne taziye çadırı kurdu. Özalkan'ın cenazesi bugün öğleleyin Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Şehidin 2 yıllık evli olduğu ve Ayşe Gökçen adında 5 aylık bir kız çocuğu bulunduğu öğrenildi.

VASİYETİ: TÜRKMEN ÇOCUKLAR İÇİN TELAFER'E ANAOKULU

Şehit Musa Özalkan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Şehit Özalkan'ın, Twitter hesabından vatan için şehit olmanın önemine vurgu yaparak, "Biz aşkı, vatan için canını verenlerden öğrendik" yazdığı görüldü. Ayrıca Özalkan'ın göreve gitmeden önce arkadaşlarına vasiyetini söylediği ortaya çıktı. Özalkan'ın sosyal medyada da yayımlanan vasiyeti şu şekilde:

"Vasiyetimdir. Şehit olursam Kurt-ar Derneği aracılığı ile Telafer'deki Türkmen Bala'lar (çocuklar) için anaokulu, kreş veya kültür merkezi, devletin bana vereceği paradan yaptırılması ve ismimin konması. Reis vasiyetimdir, aileme iletirsin. Telefonumdan gelen mesaj kayıtlı dursun şahit olsun."





AĞABEYİ: KOŞARAK ŞEHADET ŞERBETİNİ İÇMEYE GİTTİ

Şehit düşen Özalkan'ın, Ankara'nın Sincan ilçesi Törekent Mahallesi'ndeki babaevine, şehadet haberinin ardından Türk bayrakları asıldı. Şehidin annesi Hatice ve babası Selahattin Özalkan ile diğer aile üyeleri, taziyeleri kabul etti. Sincan Belediyesince evin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehidin ağabeyi Hakimler ve Savcılar Kurulu Müfettişi Necip Özalkan, kardeşinin 2008'den bu yana astsubay olarak görev yaptığını belirtti. Şehidin 2015'e kadar Bolu Dağı Komando Tugayında görevli olduğunu, yılın 9 ayı Şırnak, Gabar, Cudi, Kuzey Irak ve diğer birçok bölgede operasyonlara katıldığını anlatan ağabey Özalkan, "Bunların bir kısmını ailem üzülmesin diye söylemezdi. Kendisi benimle paylaşırdı" dedi.

Özalkan, kardeşinin 2015'te Kayseri'ye gittiğini, 2017'de tekrar Tunceli Dağ Komando Tugayına tayininin çıktığını aktararak, şöyle devam etti:"Kendisi 2017 Haziran'da tayin olduktan sonra El Bab yakınlarında bir karakolda görev yapıyordu. Afrin operasyonu başlayacağını daha önceden biliyor, tahmin ediyorlardı komutanları vesilesiyle. Aralık ayı başı gibi El Bab'dan geri Gaziantep sınırına çekilmişlerdi. Orada gerekli eğitimlerini tamamlayıp, sizin de bildiğiniz üzere Afrin operasyonu başlar başlamaz, kara harekatının olduğu pazar günü sabahleyin Afrin'e girdiler. Cumartesi günü akşam konuşmuştum kendisiyle en son. 'Ağabey sabah kara harekatı yapılacak, muhtemelen biz gireceğiz. Annemler üzülmesin onlara söylemedim, senin bilgin olsun' demişti. Koşarak şehadet şerbetini içmeye gitti."



Özalkan, şehit kardeşinin Allah yolunda, vatana, millete hizmet etmek için görevini en iyi şekilde yaptığının altını çizerek, şunları kaydetti:"Biz de inşallah onun şehitlik mertebesinden faydalanırız. Rabbim bizlere de böyle güzel ölümler nasip etsin. Allah devlete, vatana millete zeval vermesin. Bayrağımız inmesin, İslam'ın son sancaktarı olan bu ülke için bu devlet için hepimiz bin ölür bin doğarız. Elimizden gelen neyse, nerede görev yapıyorsak sonuna kadar en iyi şekilde vatanımıza, milletimize, devletimize hizmet ederiz. Biz bu düsturla yetiştik. Çok şükür annemin de babamın da başları dimdik. Bu bizim için bir kıvanç, mutluluk. Elhamdülillah diyoruz."

'VASİYETİ YENİ ÖĞRENDİM'

Özalkan, sözlerine şöyle devam etti:"Kendisinin vasiyeti olduğuna dair bir mesajı varmış. Ben de İstanbul'daydım. Gece 04.00 gibi döndüm Ankara'ya. Döndükten sonra öğrendim. Mesaj attığı arkadaşları, 'Evet, bize böyle bir mesaj attı' diye teyit ettiler. Muhtemelen vasiyeti doğru diye düşünüyorum. Benim haberim yoktu vasiyetinden, ben de yeni öğrendim. Kendi adına Türkmen bölgesinde Suriye'de bir okula isminin verilmesini istemiş."

Şehit Musa Özalkan'ın cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde bugün öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Ayaş'ın Bayat köyünde toprağa verilecek.