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Zafer duası

Zafer duası
Mehmetçik operasyona başladı. Türk milletinin elleri duaya açıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'nın Afrin'deki nedeniyle tüm din görevlilerine mesaj gönderdi. Harekatın zaferle sonuçlanması için bütün camilerde yatsı ve sabah namazı öncesi veya sonrasında
Afrin harekâtının ikinci gününde kara birlikleri sınırı geçti. Kilis Gülbaba'dan 'ye geçen güçleri, YPG'den geri alınan köylerde terör örgütü paçavralarını ateşe verdi. Fetih Suresi okundu ve dualar edildi. Fetih Suresi okunmasına, "Zeytin Dalı Harekatı" sona erene kadar devam edileceği bildirildi. Sadece değil Sudan'dan da Mehmetçik için dualar okundu. Bu arada Hatay'ın Hassa İlçesi'nde yaşayan vatandaşlar, kurban kesip askerlerin alnına sürdü.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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KONUK KONUK

ALLAH DUA EDENLERDENDE RAZI OLSUN. HAREKATA KARŞI GELENLERİ İSE KAHHAR İSMİ İLE KAHRETSİN AAAMMMİİN VESSELAM

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evet0
hayır0
cevapla 22.01.2018 09:49
K&#252;tahyalı Kütahyalı

Ümmeti Muhammed Türkler in liderliğini özledi.Allah ın izniyle çok daha güçlü olarak geliyoruz.İslam dünyası Türkiye nin liderliğinde ayağa kalkacak.Büyük şahlanış başladı, artık kimse önünde duramaz.Ecdadın yolundan gittikçe bize bütün kapılar açılacak.Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.01.2018 03:38
cengiz cengiz

ALLAH (CC) HU tüm müslümanların duasını kabul eylesin şu an milletimizin devletimizin ordumuzun polisimizin yaptıkları tüm dualara AMİN AMİN AMİN diyorum:ALLAH U EKBER:

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evet0
hayır0
cevapla 22.01.2018 02:53
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