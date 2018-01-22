Afrin harekâtının ikinci gününde kara birlikleri sınırı geçti. Kilis Gülbaba'dan Suriye'ye geçen ÖSO güçleri, YPG'den geri alınan köylerde terör örgütü paçavralarını ateşe verdi. Fetih Suresi okundu ve dualar edildi. Fetih Suresi okunmasına, "Zeytin Dalı Harekatı" sona erene kadar devam edileceği bildirildi. Sadece Türkiye değil Sudan'dan da Mehmetçik için dualar okundu. Bu arada Hatay'ın Hassa İlçesi'nde yaşayan vatandaşlar, kurban kesip askerlerin alnına sürdü.
Zafer duası
Afrin harekâtının ikinci gününde kara birlikleri sınırı geçti. Kilis Gülbaba'dan Suriye'ye geçen ÖSO güçleri, YPG'den geri alınan köylerde terör örgütü paçavralarını ateşe verdi. Fetih Suresi okundu ve dualar edildi. Fetih Suresi okunmasına, "Zeytin Dalı Harekatı" sona erene kadar devam edileceği bildirildi. Sadece Türkiye değil Sudan'dan da Mehmetçik için dualar okundu. Bu arada Hatay'ın Hassa İlçesi'nde yaşayan vatandaşlar, kurban kesip askerlerin alnına sürdü.
Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı , TSK , ÖSO , Türkiye , Suriye
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Gazete
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ALLAH DUA EDENLERDENDE RAZI OLSUN. HAREKATA KARŞI GELENLERİ İSE KAHHAR İSMİ İLE KAHRETSİN AAAMMMİİN VESSELAM
Ümmeti Muhammed Türkler in liderliğini özledi.Allah ın izniyle çok daha güçlü olarak geliyoruz.İslam dünyası Türkiye nin liderliğinde ayağa kalkacak.Büyük şahlanış başladı, artık kimse önünde duramaz.Ecdadın yolundan gittikçe bize bütün kapılar açılacak.Bundan kimsenin şüphesi olmasın.
ALLAH (CC) HU tüm müslümanların duasını kabul eylesin şu an milletimizin devletimizin ordumuzun polisimizin yaptıkları tüm dualara AMİN AMİN AMİN diyorum:ALLAH U EKBER:
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