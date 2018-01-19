EGE ve Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, hayatı felç etti. İzmir'in gözde semtlerinden Alsancak ile 1. Kordon, etkili olan fırtınanedeniyle sular altında kaldı. Denizin taşması sonucu kara ile deniz adeta birleşti. Birçok mağazayı su basarken işyeri sahipleri bariyerlerle önlem almaya çalıştı. Dalga boyu ise 3 metreyiaştı. Fırtına, deniz ulaşımının da aksamasına neden oldu. İstanbul'da ise hızı saatte 60-80 kilometreyi bulan fırtına ve yağış yüzünden iç ve dış hat vapur seferleri bir süre iptal edildi. Uçakların iniş ve kalkışında da sorunlar yaşandı. Doğu'da ise kar yüzünden çok sayıda köy yolu kapandı.
Fırtınaya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerine zor ulaştı.
KARTOPU TARLASI!
ABD'de görülen "hareket eden taşlar" doğa ola yı, bu kez farklı bir şekilde Kayseri'de ortaya çıktı. İnliören köyünde kendi kendine hareket eden kartopları şaşırttı.
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