Baldızlı skandal

işadamı Ali Özdemir 'in ortağı Mustafa Özbelen tarafından "karısıyla ilişkisi olduğu" iddiasıyla öldürülmesine ilişkin soruşturmada her gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Gözaltındaki baldız Kübra Sobacı , ifadesinde fail eniştenin olaydan bir gün önce kendisine "Yarın ablana bir sürprizim olacak" dediğini anlattı. İncelemelere göre Özbelen, böylece eşinin evden uzaklaşmasını sağladı ve örtülü bir mesaj da vermiş oldu. Kübra S., ablası ile Ali Özdemir arasında bir ilişki olduğunu eniştesinin intihar girişiminden sonra bir arkadaşından duyduğunu söyledi. Olayla ilgili ortaya atılan yeni bir iddia ise şok etti. Gözaltında olan Katil zanlısı Mustafa Özbelen'in eşi Tuba Özbelen 'in kardeşi Kübra Sobacı'nın, öldürülen Ali Özdemir ile aşk yaşadığı iddia edildi.Kübra Sobacı'nın, Ali Özdemir'in ablası Tuba Özbelen ile de aşk yaşadığını öğrenince çok rahatsız olduğu ve ilişkisini bitirdiği belirtildi. Bodrum 'daki Gumsal Beach Club'ın işletmeciliğini yapan, ayrıca unlu mamuller ve pastane zincirinin sahibi olan iki çocuk babası Ali Özdemir, 6 Ocak Cumartesi günü sabahı kayboldu. Yakınları, akşam saatlerine kadar kendisine ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Özdemir'i bulmak için polis ve jandarmanın başlattığı arama çalışmalarına AKUT ekipleri de katıldı. Çalışmalar sırasında Özdemir'in aracı, Konacık mahallesinde yol kenarında park edilmiş halde bulunmuştu. Kayıp olarak 9 gün boyunca aranan işadamını öldüren ortağı Mustafa Özbelen, avukatıyla birlikte savcılığa giderek ortağının kayıp olmadığını, karısıyla ilişkisi olduğu için kendisinin öldürdüğünü itiraf etmişti.