Yatakta tek kurşun

Bodrum'da, işadamı AliÖzdemir'in eski ortağıtarafından öldürülerekormana atıldığı olayın detaylarıortaya çıktı. Bitez'deki bir beachinortağı ve işletmecisi olan Ali Özdemir(46), geçen 5 Ocak günü ortadankayboldu. Bunun üzerine yakınları,polise kayıp başvurusunda bulundu.Polis ve jandarmanın her yerdearadığı Özdemir'e ulaşılamazken,3 gün önce en yakın arkadaşı veeski ortağı Mustafa Özbelen(40), intihara kalkıştı. Tedavisininardından alınan ifadesinde,"Bunalıma girdiğini ve bu nedenleintihara kalkıştığını" söyleyenÖzbelen, serbest bırakıldı. Ancakönceki sabah avukatıyla birliktesavcılığa giden Özbelen, cinayetiişlediğini itiraf etti. İfadesinde,bir süre önce eşi Tuğba Özbelenile arkadaşını yatakta gördüğünüsöyleyen Mustafa Özbelen, "Cinayetiplanladım. Gece Ali, eşim, baldızımve yakın arkadaşlarımla birliktedoğum günümü kutladık. Ardındanda bizim eve gittik. Sabah eşimi vebaldızımı kahvaltıya gönderdiktensonra, yatakta uyuyan Ali Özdemir'ibaşından tek kurşunla vuraraköldürdüm. Cesedi de yardımistediğim kayınpederim Avni S.ile birlikte bir muşambaya sarıp,Göktepe mevkiindeki ormanlık alanaattık. Olayda kullandığım tabancaile Özdemir'in 2 cep telefonunu dadenize attım. Çok pişmanım. Keşkeöldürmeseydim. Değmezmiş"dedi. Ceset, Mustafa Özbelen'ingösterdiği yerde bulunurken, eşiTuğba Özbelen ile kayınpederiAvni S. ve baldızı KübraS.'de gözaltına alındı. Polis,Özbelen'in kayınvalidesi ile evdeçalışan 2 temizlikçiyle birlikte5 kişinin daha ifadelerini aldı.Öte yandan Özbelen'in ifadesidoğrultusunda, Bitez sahilindedalgıçlar tarafından yapılanaramada Özdemir'in 2 ceptelefonu bulundu. Tabancanınise arandığı açıklandı. Bu aradaAli Özdemir'in, olay gecesiMustafa Özbelen ile çektirdiğive Facebook'ta paylaştığıfotoğrafın altına "Her şeygönlünce olsun kardeşim"yazdığı öğrenildi.
'SENİSEVİYORUMDELİ KIZ...' Dün gözyaşları arasında toprağa verilen Laz Ali lakaplı, Ali Özdemir'in Facebok'ta, Tuğba Özbelen ile birlikte çektirdikleri fotoğrafların altına yazdığı yazılar da dikkat çekti. Özdemir, yan yana oldukları bir kare için şu sözleri söyledi: "İnsanın bazen hayatında, iyi ki var dediğisin. İyi günümde değil de, kötü günlerimde hep yanımda olansın. 40.6 ateşte beni ayağa kaldırmak için ter dökensin. İyi ki varsın, iyi ki tanımışım. Seni seviyorum deli kız. Nice mutlu yaşların olsun."
İHANETİTİRAFI
Gözaltına alınan Tuğba Özbelen'in ifadesinde, Ali Özdemir'le yasak aşk yaşadığını itiraf ettiği öğrenildi. Ayrıca 3 yıldır ilişki yaşayan ikilinin, Mustafa Özbelen'e sürekli alkol içirdikleri, daha sonra da baş başa vakit geçirdikleri öne sürüldü.
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