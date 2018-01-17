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Yatakta tek kurşun

Mustafa Özbelen, ortağı Ali Özdemir’i yatakta tek kurşunla öldürdüğünü söyledi. Eşi ise yasak aşkı itiraf etti. İşte tüyler ürperten in hikayesi...

Yatakta tek kurşun
Bodrum'da, işadamı Ali Özdemir'in eski ortağı tarafından öldürülerek ormana atıldığı olayın detayları ortaya çıktı. Bitez'deki bir beachin ortağı ve işletmecisi olan Ali Özdemir (46), geçen 5 Ocak günü ortadan kayboldu. Bunun üzerine yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve jandarmanın her yerde aradığı Özdemir'e ulaşılamazken, 3 gün önce en yakın arkadaşı ve eski ortağı Mustafa Özbelen (40), intihara kalkıştı. Tedavisinin ardından alınan ifadesinde, "Bunalıma girdiğini ve bu nedenle intihara kalkıştığını" söyleyen Özbelen, serbest bırakıldı. Ancak önceki sabah avukatıyla birlikte savcılığa giden Özbelen, i işlediğini itiraf etti. İfadesinde, bir süre önce eşi Tuğba Özbelen ile arkadaşını yatakta gördüğünü söyleyen Mustafa Özbelen, "Cinayeti planladım. Gece Ali, eşim, baldızım ve yakın arkadaşlarımla birlikte doğum günümü kutladık. Ardından da bizim eve gittik. Sabah eşimi ve baldızımı kahvaltıya gönderdikten sonra, yatakta uyuyan Ali Özdemir'i başından tek kurşunla vurarak öldürdüm. Cesedi de yardım istediğim kayınpederim Avni S. ile birlikte bir muşambaya sarıp, Göktepe mevkiindeki ormanlık alana attık. Olayda kullandığım tabanca ile Özdemir'in 2 cep telefonunu da denize attım. Çok pişmanım. Keşke öldürmeseydim. Değmezmiş" dedi. Ceset, Mustafa Özbelen'in gösterdiği yerde bulunurken, eşi Tuğba Özbelen ile kayınpederi Avni S. ve baldızı Kübra S.'de gözaltına alındı. Polis, Özbelen'in kayınvalidesi ile evde çalışan 2 temizlikçiyle birlikte 5 kişinin daha ifadelerini aldı. Öte yandan Özbelen'in ifadesi doğrultusunda, Bitez sahilinde dalgıçlar tarafından yapılan aramada Özdemir'in 2 cep telefonu bulundu. Tabancanın ise arandığı açıklandı. Bu arada Ali Özdemir'in, olay gecesi Mustafa Özbelen ile çektirdiği ve Facebook'ta paylaştığı fotoğrafın altına "Her şey gönlünce olsun kardeşim" yazdığı öğrenildi.


'SENİ SEVİYORUM DELİ KIZ...'
Dün gözyaşları arasında toprağa verilen Laz Ali lakaplı, Ali Özdemir'in Facebok'ta, Tuğba Özbelen ile birlikte çektirdikleri fotoğrafların altına yazdığı yazılar da dikkat çekti. Özdemir, yan yana oldukları bir kare için şu sözleri söyledi: "İnsanın bazen hayatında, iyi ki var dediğisin. İyi günümde değil de, kötü günlerimde hep yanımda olansın. 40.6 ateşte beni ayağa kaldırmak için ter dökensin. İyi ki varsın, iyi ki tanımışım. Seni seviyorum deli kız. Nice mutlu yaşların olsun."


İHANET İTİRAFI
Gözaltına alınan Tuğba Özbelen'in ifadesinde, Ali Özdemir'le yasak aşk yaşadığını itiraf ettiği öğrenildi. Ayrıca 3 yıldır ilişki yaşayan ikilinin, Mustafa Özbelen'e sürekli alkol içirdikleri, daha sonra da baş başa vakit geçirdikleri öne sürüldü.


Kenan GÜRBÜZ - Mevlüt YÜKSEL

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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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