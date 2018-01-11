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skandalı!

, yeni doğmuş bebeği bir oyuncak gibi taşıdı. Önce ağzını sıktı, sonra da eliyle kapattı. Kan donduran görüntüleri ise da paylaştı

Hemşire skandalı!
Samsun'daki özel bir hastanede yeni doğan ünitesinde çalışan 2 ye dünyaya gelen bir bebek emanet edildi. Minik bebek ağlamaya başladı. bir hemşire, onun canlı olduğunu unuttu. Daha ilk adımı attığı mesleğinin kutsallığını ayaklar altına aldı. Yeni doğmuş bebeği bir oyuncak gibi taşıdı. Yatağına yatırdı. Kendince susturmaya çalıştı. Önce ağzını sıktı. Ardından da ağzını kapattı. Bebeğin ağlaması kesilmedi. Aksine daha da arttı. Hatta yüzü mosmor oldu. Hemşire, o skandal görüntüleri ise hiç çekinmeden hesabından paylaştı. Stajyer hemşire, ağlayan bebeğin ağzını kapattığı anlarda, 'Sonrasında linç ediyorlar' diyerek kamuoyundan gelen haklı tepkilere dalga geçti. Onu kayda alan arkadaşı bile bir an için içinde bulunduğu hatanın farkına vardı ama o bu davranışına devam etti.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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