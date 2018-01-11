Hemşire skandalı!

Samsun'daki özel bir hastanede yeni doğan ünitesinde çalışan 2 hemşireye dünyaya gelen bir bebek emanet edildi. Minik bebek ağlamaya başladı. Stajyer bir hemşire, onun canlı olduğunu unuttu. Daha ilk adımı attığı mesleğinin kutsallığını ayaklar altına aldı. Yeni doğmuş bebeği bir oyuncak gibi taşıdı. Yatağına yatırdı. Kendince susturmaya çalıştı. Önce ağzını sıktı. Ardından da ağzını kapattı. Bebeğin ağlaması kesilmedi. Aksine daha da arttı. Hatta yüzü mosmor oldu. Hemşire, o skandal görüntüleri ise hiç çekinmeden sosyal medya hesabından paylaştı. Stajyer hemşire,ağlayan bebeğin ağzınıkapattığı anlarda,'Sonrasında linç ediyorlar'diyerek kamuoyundangelen haklıtepkilere dalga geçti. Onu kayda alan arkadaşı bile bir an için içinde bulunduğu hatanın farkına vardı ama o bu davranışına devam etti.
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