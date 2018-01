Kripto seyahatlerin karanlık avukatı

SABAH, darbe girişimi öncesi Mayıs 2015'te FETÖ 'nün ByLock 'çu avukatlar imamı Muharrem Aşıcı ve İsa İmanlı'nın organizasyonuyla, örgüt imamlarının katıldığı Umre seyahatinde avukat Fidel Okan 'ın da bulunduğu bilgisine ulaştı.FETÖ şüphelileriyle yaptığı seyahati izah edemeyen Okan üstüne bir de Twitter trollüğüne soyunarak SABAH'a saldırmaya kalktı. Okan, seyahate katılan Hakan Kılınç'ın FETÖ ile ilişkisini bilmiyor muydu? Kılınç'ın darbe girişimi tutuklusu olan subaylarla ve askeri öğrencilerle irtibatı HTS kayıtlarıyla ortaya çıktı. Bu arada Kılınç'ın Anemon okullarına FETÖ soruşturması kapsamında el konuldu ve bu okulda görev yapan 11 öğretmen ByLock kullandığı ve mahrem imam olduğu için tutuklandı. Bu okula FETÖ ile iltisakı nedeniyle görevinden ihraç edilen Günay Coşkun'un iki çocuğu da gidiyordu. Coşkun MİT'te Sinyal İstihbarat Başkanı iken görevden alındı, şu anda tutuklu. Okan, Kılınç'ı bilmediğini söylüyorsa yine birlikte seyahate gittiği Hasan Hüseyin Tanrıverdi'nin FETÖ'nün avukat imamlarından olduğunu da mı bilmiyordu? ByLock'çu Tanrıverdi'nin ilişkilerini bilmediğini söylüyorsa şayet Okan örgütün avukatlar imamları olan İsa İmanlı ve Muharrem Aşıcı ile birlikte neden seyahat etti? Seyahate katılan avukatlardan Fatih Yıldız da en kritik isimlerden. Yıldız da ByLock kullanıcısı. Muharrem Aşıcı 2015/4528 numaralı FETÖ soruşturmasında şüpheli. Yine seyahate katılan isimlerden Saliha Gürer 2014/37666 sayılı soruşturma kapsamında Bank Asya hesabında para artışı tespit edilen isimlerden. Bir diğer isim olan Süleyman Nazif Gürer baş denetçi iken FETÖ'cülükten, kamudan ihraç edildi. Mustafa Arslan öğretmenken FETÖ'den gözaltına alındı. Akif Aşıcı mühendis, kamudan ihraç edildi, ByLock kullanıcısı ve Bank Asya hesabında para artışı tespit edilen bir isim. Bunlar Fidel Okan'ın aynı PNR numarasıyla umre seyahatine gittiği isimler. Okan'ın imamlarla birlikte Kütahya'da bir şirketten alınmış biletlerle Ankara'dan seyahat etmesi tesadüf mü? Yoksa Okan, darbe öncesi Adil Öksüz ile Kemal Batmaz'ın birlikte yaptığı ABD seyahatinden sonra Batmaz'ın savcılık ifadesindeki gibi "Görmedim, duymadım, bilmiyordum" diye mi açıklama yapacak? FETÖ'nün avukat imamlarının Umre seyahati için biletlerini ayarlayan Elçi Tur Turizm Seyahat ve Yatırımları Ltd. Şti. ile Hece Seyahat Turizm Taşımacılık İthalat İhracat Ltd. Şti.'nin tüm ortak ve çalışanları Emniyet'in hazırladığı şemaya göre FETÖ'den soruşturulan isimler.ByLock kullanıcısı imamlarla birlikte umre seyahatine giden avukat Fidel Okan, bu isimlerle yaptığı seyahati izah edemiyor. Bir süredir FET Ö ile mücadele eden bir isim olduğu algısını yaratmaya çalışan Okan, İsa İmanlı ve Muharrem Aşıcı başta olmak üzere avukatlar imamları ile irtibatlı olduğunu gözler önüne seren seyahati açıklayamazken, olayı başka yerlere çekerek algı yönetimi yapmaya çalışıyor. Oysa cevap verilmesi gereken soru net: FET Ö şüphelisi kişilerle ve hatta imamlarla niye birlikte seyahat etti?hazırladığı rapordaki şemaya göre umre seyahatine giden Muharrem Aşıcı, İsa İmanlı başta olmak üzere FETÖ ile iltisaklı olan isimler daha önce de Afyon'da bir otelde toplantı yaptı. 26-29 Temmuz 2013 arasındaki bu toplantının 17-25 Aralık operasyonundan 4.5 ay önce. Aynı grup yine Afyon'da 2 Nisan 2015'te bir başka otelde buluştu. Afyon buluşmalarına katılanların hepsi FETÖ şüphelisi... Hasan Hüseyin Tanrıverdi, İbrahim Temur (Ankara'da 2016/11091 dosya kapsamında tutuklu), İbrahim Türk (Ankara'daki 2017/30187 dosya kapsamında aranıyor, firari), Serkan Bayraktaroğlu (Manisa'daki 2017/509 sayılı dosya kapsamında tutuklu), Sönmez Ahi (Ankara'da 2016/110911 dosya kapsamında yargılanıyor), Kadir Kocalar (2016/32 sayılı dosya kapsamında Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme suçlaması ile yargılanıyor), Sedat Oğuz (Aynı dosya kapsamında yargılanıyor, ayrıca 2016/11091 sayılı dosya kapsamında şüpheli), Hüseyin Mehan (Aynı dosya kapsamında yargılanıyor. Ve ayrıca Ankara'da 2016/32 sayılı dosya kapsamında şüpheli), Zeyd Öz (Samsun'da 2017/15752 sayılı dosya kapsamında tutuklu. Ayrıca 2017/172 sayılı dosya kapsamında silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olmadan sanık. ByLock kullanıcısı) ve Hidayet Karaaytu (Dört ayrı dosyada FETÖ'den yargılanıyor.) Polisin yaptığı araştırmada ayrıca FETÖ ile irtibatı tespit edilen diğer isimler şunlar: Naim Arıkanoğlu (FETÖ şüphelisi. ByLock'çu), Firdevs Nalbantçılar (Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen listeye göre FETÖ ile yurtdışında iltisaklı), Adil Yıldız (Öğretmen. FETÖ'den yakalama kararı var), Fikriye Mehan (2014/37666 sayılı soruşturma kapsamında Bank Asya hesabında para artıranlardan olduğu tespit edildi), Özcan Kılınç (ByLock'çu,FETÖ şüphelisi) ve Ümmühan Temur. (Öğretmen. FETÖ gözaltı listesinde adı var) Emniyet şemasında Avukat Sönmez Ahi'nin ismi dikkat çekiyor. FETÖ'den tutuklu olan Ahi, örgütün MİT TIR'ları kumpasıyla ilgili yayını gerçekleştiren Cumhuriyet gazetesi eski yayın yönetmeni Can Dündar'ın ev aldığı biri. Ahi, Nöbetçi İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararı ile 'FETÖ üyeliğinden tutuklanmıştı. Ahi, tutuklanmadan önce yine kendisi de tutuklu olan MİT TIR'ları kumpasının FETÖ'cü generali Hamza Celepoğlu'nun avukatlığını yapıyordu.