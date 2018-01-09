Umre seyahatinde kripto toplantı

SABAH, kripto FETÖ imamlarının bir umre seyahatinde yaptıkları gizli darbe toplantıyla ilgili çarpıcı bulgulara ulaştı. Emniyet kaynaklarına göre örgütün ByLock'çu üst düzey imamları Muharrem Aşıcı ve İsa İmanlı, Mayıs 2015'te Kütahya'da bir FETÖ'cü firma üzerinden alınan biletlerle 30 kişilik bir ekiple umre seyahati gerçekleştirdi. Bu seyahatte imamlar FETÖ'nün devlete karşı yürüteceği faaliyetlerin değerlendirildiği gizli bir toplantı yaptı.



​FİDEL OKAN DA VAR

Seyahate kendisini FETÖ karşıtıymış gibi gösteren avukat Fidel Okan da vardı. Okan dışında bu seyahate katılanların neredeyse tümü şu an ya FETÖ'den tutuklu ya da firari. Gizli seyahat Kütahya'da alınan biletlerin PNR koduyla ilgili yapılan araştırmayla ortaya çıktı. RLR2RA rezervasyon uçuş numarası 30 Kripto FETÖ'cü 1 Mayıs 2015-8 Mayıs 2015 gidiş dönüş bilet almış.





Örgütün avukatlar imamlarından biri olduğu belirlenen Malatya doğumlu Muharrem Aşıcı tüm biletleri, dikkat çekmesin diye Kütahya merkezli Elçi Tur Turizm Seyahat ve Yatırım Hizmetleri Limited Şirketi tarafından satın alındı. Elçi Turizm, Ankara merkezli ve Fetö bağlantılı Hece Seyahat Turizm Sanayi Ticaret İthalat İhracat Limited Şirketi ile ilişkili. Adana doğumlu avukatlar imamı İsa İmanlı ise Ankara'daki Gonca Özel Eğitim Öğretim Ticaret Sanayi Anonim Şirketi'nin çalışanı. Ayrıca Konya'daki Ereğli Sabah Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin çalışanı.





CASUSLAR, HAİNLER, FİRARİLER AYNI MASADA BULUŞTU

Seyahate katılanlardan Hakan Kılınç İzmir Casusluk kumpası soruşturmasında şüpheli. Aşıcı'nın ortağı. Anemon Koleji'nin sahibi. Bu okula FETÖ ile iltisakı nedeniyle görevinden ihraç edilen Günay Coşkun'un iki çocuğu da gidiyordu. Coşkun Mİ T'te Sinyal İstihbarat Başkanı iken FETÖ iltisakı nedeniyle görevden alındı.





SEYAHATE KATILANLARDAN BAZILARI VE HAKLARINDAKİ SORUŞTURMALAR

Umre seyahatine katılan isimlerden bazıları: Saliha Gürer (2014/37666 sayılı soruşturma kapsamında Bank Asya hesabında para artışı tespit edildi), Asım Gürer, Süleyman Nazif Gürer (Baş denetçi idi. FETÖ kapsamında kamudan ihraç edildi), Mustafa Arslan (Öğretmen, FETÖ TEM daire tarafından gözaltına alındı), Akif Aşıcı (Mühendis, FETÖ kapsamında kamudan ihraç edildi. ByLock kullanıcısı), Mehmet Dağlar, Elif Dağlar.



