Kripto FETÖ imamlarının bir umre seyahatinde yaptıkları gizli darbe toplantıyla ilgili çarpıcı bulgulara ulaşıldı. Emniyet kaynaklarına göre örgütün ByLock'çu üst düzey imamları Muharrem Aşıcı ve İsa İmanlı, Mayıs 2015'te Kütahya'da bir FETÖ'cü firma üzerinden alınan biletlerle 30 kişilik bir ekiple umre seyahati gerçekleştirdi. Bu seyahatte imamlar FETÖ'nün devlete karşı yürüteceği faaliyetlerin değerlendirildiği gizli bir toplantı yaptı. Seyahate kendisini FETÖ karşıtıymış gibi gösteren avukat Fidel Okan da vardı.



SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR

FETÖ karşıtı gibi görünüp FETÖ'cülerle iş birliği yapan kripto avukat Okan'a sosyal medyada #DarbeciFidelOkan hashtagiyle tepki yağıyor. İşte o tepkilerden bazıları:



- Atatürkçü Fidel Fetö'cü çıkmış biz boşuna demiyoruz, #DarbeciFidelOkan Atatürkçü maskesi altında, ülkeye ihanet eden bu alçakların maskesi bir bir düşüyor.



- Atatürk'ün çocuğuyum deyip İYİ Parti güzellemeleri yapan Sayın Fidel Okan, FETÖ imamları ile Umre'ye gitmek de Atatürkçülükten sayılıyor mu? Avukatsın ya anlarsın. #DarbeciFidelOkan



- Fidel okanın cezavini çoktan boylaması lazım aile bakanımıza iftira atan bu alçak değil miydi?



- Bu kripto FETÖ'cü @FidelOKAN'a neden dokunulamıyor?



- FETÖ'nün kripto adamı Fidel Okan



- #DarbeciFidelOkan'ın beraber umreye gidip darbe toplantısı yaptığı tüm kripto FETÖ'cüler tutuklu yada firari... Sıra sana geldi.











FETÖ'cü olduğunu itiraf eden eski HSYK Başkanı İbrahim Okur ile Fidel Okan samimi bir şekilde yemek yemiş ve aynı zamanda da HSYK'nın örgüt tarafından ele geçirilme çalışmalarını konuşmuştu.







Fidel Okan evinde 238 bin dolar çıkan, FETÖ'cü kripto @jeansbiri hesabına sosyal medyadan teşekkür etmişti.



KK'YA HAKARET EDEN OKAN AZILI CHP'Lİ OLDU

CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu hakarete varan sözlerle eleştiren fakat birden U dönüşü yapan Fidel Okan kırk yıllık CHP'lilere taş çıkartan bir performans sergiliyor. Geçtiğimiz yıl CHP Strateji Geliştirme Komisyon Başkanlığı'na getirilen Okan'ın nasıl böyle bir göreve atandığı tartışma konusu olmuştu. CHP içerisinde de rahatsızlık yaratmıştı. Kılıçdaroğlu'na hakaret den birini bu göreve getirilmesinde belli ki 'Kılıçdaroğlu'nun isteği dışında birilerinin devreye girdiği' yorumları yapılmıştı. CHP'ye ettiği hakaretleri unuttup takiyyenin dibine vuran Okan firari FETÖ'cüler gibi sosyal medya trollüğüne soyundu.



Kripto Avukat Okan'ın Kılıçdaroğlu'nu hakaret ederek eleştirdiği tweetlerini göreve getirilmesinin ardından silmişti. İşte o tweetlerden bazıları:

