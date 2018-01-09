Dersimiz haciz!

Antalya’daki özel bir okula haciz geldi. Eğitime 3 gün ara verlieceği söylendi. Öğrenci başına yıllık 18 bin 500 lira veren veliler ise okul önünde bir araya geldi. Maaş alamayan öğretmenler de okulu terk etti
Antalya Konyaaltı'nda eğitim ve öğretim hizmeti veren bir okul, iddialara göre geçtiğimiz hafta borçları yüzünden kapanmanın eşiğine geldi. Durum böyle olunca kurum, okulusatmaya karar verdi. Başka bir şirkete binayı devretti. Ancak borçlar yine ödenemedi. Velilerin telefonuna ise, okulu yeni alan firma tarafından SMS gönderildi. Şirketin borçlarından dolayı haciz geleceği ve eğitime 3 gün ara verileceği bilgisi verildi. Bunun üzerine ailelerdün okul önünde bir araya geldi. Yaşananlara isyan etti. Maaşlarını alamayan bazı öğretmenler de eşyalarını toplamayıp okulu terk etti. Çocuk başına peşin 18 bin 500 lira verdiklerini ve senetlerini alamadıklarını iddia eden velilerden Mehmet Ergül, "Peşin ödeyenlerimiz var, içeride senedi olan velilerimiz var. Ciddi anlamda bir mağduriyet söz konusu. Nakillerkapalı vebu çocuklareğitime devamedemiyorlar" dedi. Semih Köken ise "Antalya'nın ortasında rezalet yaşıyoruz. 600 e yakın veli, zorla paraları alındı. Satıldı dendi, devredildi dendi. Geçen haftabütün paralar yatırıldı ona rağmen geçtiğimizhafta Cuma günü bu okula haciz geldive eğitim halindeyken haciz geldi. Bize zorla çocuklarınızın eşyalarını alın deniliyor" diye konuştu.
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