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Dersimiz haciz!

’daki özel bir okula haciz geldi. Eğitime 3 gün ara verlieceği söylendi. Öğrenci başına yıllık 18 bin 500 lira veren veliler ise okul önünde bir araya geldi. alamayan öğretmenler de okulu terk etti

Dersimiz haciz!
Antalya Konyaaltı'nda eğitim ve öğretim hizmeti veren bir okul, iddialara göre geçtiğimiz hafta ları yüzünden kapanmanın eşiğine geldi. Durum böyle olunca kurum, okulu satmaya karar verdi. Başka bir şirkete binayı devretti. Ancak borçlar yine ödenemedi. Velilerin telefonuna ise, okulu yeni alan firma tarafından SMS gönderildi. Şirketin borçlarından dolayı haciz geleceği ve eğitime 3 gün ara verileceği bilgisi verildi. Bunun üzerine aileler dün okul önünde bir araya geldi. Yaşananlara isyan etti. larını alamayan bazı öğretmenler de eşyalarını toplamayıp okulu terk etti. Çocuk başına peşin 18 bin 500 lira verdiklerini ve senetlerini alamadıklarını iddia eden velilerden Mehmet Ergül, "Peşin ödeyenlerimiz var, içeride senedi olan velilerimiz var. Ciddi anlamda bir mağduriyet söz konusu. Nakiller kapalı ve bu çocuklar eğitime devam edemiyorlar" dedi. Semih Köken ise "'nın ortasında rezalet yaşıyoruz. 600 e yakın veli, zorla paraları alındı. Satıldı dendi, devredildi dendi. Geçen hafta bütün paralar yatırıldı ona rağmen geçtiğimiz hafta Cuma günü bu okula haciz geldi ve eğitim halindeyken haciz geldi. Bize zorla çocuklarınızın eşyalarını alın deniliyor" diye konuştu.


Borçlarını ödeyemeyen okul, eğitime ara verecek.



Veliler okul önünde eylem yaptı.​
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