Tiyatroda değişim

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Nejat Birecik görevinden alındı. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un sanat kurumlarında değişikliğe gitmesinin ardından görevinden alınan Birecik'in yerine rejisör Mustafa Kurt getirildi. Selman Ada'dan boşalan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne ise tenor Murat Karahan atandı. Kültür Bakanlığı'ndaki değişikliklerin 'idari tasarruf' gerekçesiyle yapıldığı öğrenildi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne getirilen Mustafa Kurt, üç yıl aradan sonra tekrar görevine döndü. 2014 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevinden istifa eden Kurt, Devlet Tiyatroları tarihinde ilk defa Ankara'da, Klasik Oyunlar (Shakespeare, Çehov) haftası buluşmasını gerçekleştirmişti. Kurt'un yönettiği oyunlar arasında Bir Anarşist'in Kaza Sonucu Ölümü, Müfettiş, İçerdekiler ve Hedda Gabler gibi ünlü yapıtlar yer alıyor. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne ise tenor Murat Karahan getirildi. Eski Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Selman Ada, siyasi partilere yönelik kullandığı ağır ithamlar nedeniyle görevinden alınmıştı.
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