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17 saniyede vahşet

müdürü ’in 17 saniyede katledildiği belirlendi. Cinayete kurban giden eğitimcinin saldırı sırasında öğrencilere, “Ne oluyor oğlum?” dediği öğrenildi

17 saniyede vahşet
Tarihler 15 Aralık 2017'yi gösterdiğinde İzmir Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden silah sesleri yükseldi. müdürü Ayhan Kökmen, 2 öğrenci tarafından pompalı tüfekle katledildi. Olayla ilgili araştırma yapan polis ise yeni bilgilere erişti. Buna göre, disiplin suçu bulunan İlhami P., ve okuldan atılan U.Y. motosikletle liseye gitti. Müdürü odasında pompalı tüfekle vurup katletti. Cani öğrenciler daha sonra motosikletlerine bindi.Olay yerini terk etti.

'BABA VURDUK...'
Polis ise ikiliyi Kızılcaavlu bölgesindeki bir evde enseledi. Bu sırada U.Y., cinayeti azmettirdiği ve silah yardımı sağladığı iddia edilen babasına "Baba vurduk" dedi. Gözaltına alınan üçlü cezaevine gönderildi. Öte yandan İlhami. P.'nin okulun dışında U.Y. ile birlikte sigara içtiği ve saçları uzun olduğu için müdür Kökmen tarafından uyarıldığı da belirtildi. Olay günü veli toplantısının yapılmasının planlandığı, P.'nin, Kökmen'den bazı konuları babasına söylememesini istediği ancak bunun kabul görmediği de öğrenildi. ise 17 saniyede işlendiği tespit edildi. Okul müdürünün de saldırı anında, "Ne oluyor oğlum?" diye bağırdığı öğrenildi. Müdürü öldüren İ.P. ile arkadaşı U.Y.'nin ise kanında uyuşturucu tespit edildi.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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