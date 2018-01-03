17 saniyede vahşet

Tarihler 15 Aralık 2017'yi gösterdiğinde İzmir Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden silah sesleri yükseldi. Okul müdürü Ayhan Kökmen, 2 öğrenci tarafından pompalı tüfekle katledildi. Olayla ilgili araştırma yapan polis ise yeni bilgilere erişti. Buna göre, disiplin suçu bulunan İlhami P., ve okuldan atılan U.Y. motosikletle liseye gitti. Müdürü odasında pompalı tüfekle vurup katletti. Cani öğrenciler daha sonra motosikletlerine bindi.Olay yerini terk etti.
'BABA VURDUK...'
Polis ise ikiliyi Kızılcaavlu bölgesindeki bir evde enseledi. Bu sırada U.Y., cinayeti azmettirdiği ve silah yardımı sağladığı iddia edilen babasına "Baba vurduk" dedi. Gözaltına alınan üçlü cezaevine gönderildi. Öte yandan İlhami. P.'nin okulundışında U.Y. ile birlikte sigara içtiği vesaçları uzun olduğu için müdür Kökmentarafından uyarıldığı da belirtildi. Olay günü veli toplantısının yapılmasının planlandığı, P.'nin, Kökmen'den bazı konuları babasına söylememesini istediği ancak bunun kabul görmediği de öğrenildi. Cinayetin ise 17 saniyede işlendiği tespit edildi. Okul müdürünün de saldırı anında, "Ne oluyor oğlum?" diye bağırdığı öğrenildi. Müdürü öldürenİ.P. ile arkadaşı U.Y.'nin ise kanındauyuşturucu tespit edildi.
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