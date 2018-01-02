Hu'sur' sokağı

PKK ’lı hainler, kazdıkları hendeklerde kaldı. Doğu ve Güneydoğu’da hayat yeniden başladı. Teröristlerin yerle bir ettiği Diyarbakır Sur ise hem maddi hem de manevi olarak değer kazandı. Sokaklardan müzik sesleri yükselirken tarihi binaların kirası en az 3 kat arttı...
Kaos lobisi, dört bir koldan Türkiye'yi hedef aldı. Bu kanlı planların içinde PKK'lı hainlerin saldırıları da vardı. PKK'lı teröristler 2 yıl önce şehirleri karıştırmaya kalkıştı. Doğu ve Güneydoğu'yu hedef aldı. Vatandaşların evlerine, dükkanlarına saldırdı. O noktalar arasında Diyarbakır'ın Sur İlçesi de vardı. Neyse ki teröramacına ulaşamadı. Devletin desteği sonrasında bölge halkı yeniden ayağa kalktı. Diyarbakır'ıntarihi Sur İlçesi ise hemmaddi hem de manevianlamda kazandı. Bir bölümü restore edilen tarihi evlerin fiyatı, konumu ve büyüklüğüne göre 1-3 milyon lira arasında satılmaya başlandı. Her yılyerli ve yabancı binlerceturistin akınına uğrayanilçedeki tarihi evlerinaylık kirasının ise 5 ila 15 binTL arasında olduğu açıklandı. İşletmeci Alaaddin Kılıç, çatışmalardan sonra restorasyona alınan 90 metrekarelik avlulu, eyvanlı tarihi Diyarbakır evini aylık 5 bin liraya kiralayıp kahvaltı salonu yaptı. Kılıç, tarihi evlerden birini satın almak istediğini ancak çok pahalı olunca kiralamak zorunda kaldığını vurguladı.
GENÇLER ÇOK MEMNUN
Alaaddin Kılıç, "Sur'da dönüşüm başlayınca tarihi binaların fiyatı ve kiraları arttı. Ben ise tarihi yapıyı restoran yapmak için kiraladım" ifadesini kullandı. Öte yandan Diyarbakır'da yaşayan gençler de bu Sur'u yeniden kendileri için adres yaptı. Özellikle üniversite okumak için kentte bulunan gençler, "Hafta sonları Sur'da kahvaltı yapmak büyük bir keyif. Ayrıca bölgede sergiler açılıyor, konserler veriliyor. Yani etkinlik çok" açıklamasını yaptı.
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