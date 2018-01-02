Aldan terörü!

CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, 2017 yılının son gününü tehditle kapatırken, yılın ilk gününe de FETÖ ağzıyla başladı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında tanklara ve silahlara karşı göğsünü siper eden demokrasi kahramanlarına hakaret eden Aldan, şimdi de Cumhurbaşkanı'nı hedef aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık tehdit eden Aldan, "2018 ya da 2019'da Cumhurbaşkanı seçilemediği gün dokunulmazlığı kalkacak, hesap vereceği günler gelecek" diye küstah ifadeler kullandı. Bu arada hakkında soruşturma açılan Aldan işi o kadar ileri götürdü ki, kendisine asılsız iddialarla saldırı olacağını söyledi.
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