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Hoppala bebek!

Genç anne, yasak ilişkiden olan bebeğini önce 6 bin liraya sattı. Sonra pişman olup geri aldı

Hoppala bebek!
ANtalya'da B.Ö. aşık olduğu kişiyle birliktelik yaşadı. Sonra hamile kaldı. Sevgilisi bebeğe sahip çıkmadı. Adana'ya ailesinin yanına dönmek zorunda kalan genç anne, doğurduğu Umut Hasan adlı bebeği çocukları olmayan 14 yıllık evli Mustafa ve Zehra D. çiftine 6 bin liraya sattı. Belediyede temizlik görevlisi olan Mustafa D. sadece 500 lira ödeme yaptı. Buna kızan B.Ö, aileyi tehdit etmeye başladı. Polise giden çift, her şeyi anlattı. Zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bebeğini satan anne kız yetiştirme yurduna, bebek ise sevgi evinde korumaya alındı.;
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  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
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