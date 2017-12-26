Hoppala bebek!

ANtalya'da B.Ö. aşık olduğu kişiyle birliktelik yaşadı. Sonra hamile kaldı. Sevgilisi bebeğe sahip çıkmadı. Adana'ya ailesinin yanına dönmek zorunda kalan genç anne, doğurduğu Umut Hasan adlı bebeği çocukları olmayan 14 yıllık evliMustafa ve Zehra D. çiftine6 bin liraya sattı. Belediyede temizlik görevlisi olan Mustafa D. sadece 500 lira ödeme yaptı. Buna kızan B.Ö, aileyi tehdit etmeye başladı. Polise giden çift, her şeyi anlattı. Zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bebeğini satan anne kız yetiştirme yurduna, bebek ise sevgi evinde korumaya alındı.;
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