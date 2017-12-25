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’a yardım köprüsü

Arakan’a yardım köprüsü
TÜRKİYE, dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç kim varsa umut ışığı olmaya devam etti. 'da yaşanan zulüm için de insani yardım köprüsü için devreye girdi. Ülkeye, hastanelerden su kuyusu açma çalışmalarına kadar bölge için toplam 8.7 milyon liralık yardım da gönderdi. Söz konusu yardımların devam edeceği belirtildi.


Betil BAŞ
Etiketler:
  • 25 Aralık 2017, Pazartesi
  • Gazete
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