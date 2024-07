Öldüğünde sadece 2 yaşındaydı! Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz liseli koca delikanlı oldu! Son hali tıpkı annesi...

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Eda karakteriyle hafızalara kazınan Defne Joy Foster, 2011 yılında vefat etti. 13 yıl önce aramızdan ayrılan Defne Joy Foster'in oğlu Can Kılıç Solmaz, annesini toprağa verdiğinde henüz 2 yaşındaydı. Can Kılıç, büyüyüp koca delikanlı oldu. Liseye giden Kılıç'ın son hali ise görenleri duygulandırdı. Yakışıklı bir delikanlı olan Can Kılıç'ın annesi ile olan benzerliği dikkat çekti. İşte Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz'ın son hali...