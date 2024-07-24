SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Öldüğünde sadece 2 yaşındaydı! Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz liseli koca delikanlı oldu! Son hali tıpkı annesi...

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Eda karakteriyle hafızalara kazınan Defne Joy Foster, 2011 yılında vefat etti. 13 yıl önce aramızdan ayrılan Defne Joy Foster'in oğlu Can Kılıç Solmaz, annesini toprağa verdiğinde henüz 2 yaşındaydı. Can Kılıç, büyüyüp koca delikanlı oldu. Liseye giden Kılıç'ın son hali ise görenleri duygulandırdı. Yakışıklı bir delikanlı olan Can Kılıç'ın annesi ile olan benzerliği dikkat çekti. İşte Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz'ın son hali...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 12:09 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 12:10
Öldüğünde sadece 2 yaşındaydı! Defne Joy Foster’ın oğlu Can Kılıç Solmaz liseli koca delikanlı oldu! Son hali tıpkı annesi... 1

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Eda karakteri ile hafızalara kazınan Defne Joy Foster, 2011 yılında vefat etti.

Öldüğünde sadece 2 yaşındaydı! Defne Joy Foster’ın oğlu Can Kılıç Solmaz liseli koca delikanlı oldu! Son hali tıpkı annesi... 2

Foster'ın İlker Yasin Solmaz ile evliliğinden olan oğlu Can Kılıç, annesi vefat ettiğinde henüz 2 yaşındaydı.

Öldüğünde sadece 2 yaşındaydı! Defne Joy Foster’ın oğlu Can Kılıç Solmaz liseli koca delikanlı oldu! Son hali tıpkı annesi... 3

Can Kılıç, büyüyüp koca delikanlı oldu. Liseye giden Kılıç'ın son hali ise görenleri duygulandırdı.

SON DAKİKA