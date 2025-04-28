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34'lük Bensu Soral'ın zayıflama sırrı! Babası "Kilona dikkat et" deyince hayatı değişti! 1 günde 3 kez bayıldı...

2017 yılında bir gazetede belirtilenlere göre, ünlü oyuncu Bensu Soral, gençlik yıllarında yaşadığı kilo problemi nedeniyle ailesinin uyarısıyla zorlu bir değişim sürecine girdi. Henüz 16 yaşındayken babasının "kilona dikkat et" sözleri üzerine bilinçsiz diyetlere başlayan Soral, bu dönemde sağlığını ciddi şekilde riske atarak bir gün içerisinde üç kez baygınlık geçirdi.

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Giriş Tarihi :28 Nisan 2025 , 19:48 Güncelleme Tarihi :28 Nisan 2025 , 19:48
34’lük Bensu Soral’ın zayıflama sırrı! Babası Kilona dikkat et deyince hayatı değişti! 1 günde 3 kez bayıldı...

2017 yılında bir gazetede yer alan bilgilere göre, lise döneminde kilo problemi yaşayan Bensu Soral, babasının uyarısı üzerine radikal bir şekilde diyet yapmaya karar verdi. Fakat bilinçsiz uyguladığı sıkı rejimler, genç oyuncunun bedenini fazlasıyla zorladı.

34’lük Bensu Soral’ın zayıflama sırrı! Babası Kilona dikkat et deyince hayatı değişti! 1 günde 3 kez bayıldı...

⚡ "KİLOLARINA DİKKAT ET"

16 yaşında kilo aldığını ifade eden Bensu Soral, babasından gelen "Kilolarına dikkat et" sözüyle derin bir üzüntü yaşadı. Bu sözleri kendine dert eden genç oyuncu, sağlıksız ve aşırı kısıtlayıcı diyetlere yönelerek zayıflamaya çalıştı. Ancak bu bilinçsiz çaba, sağlığını ciddi şekilde tehdit eden sonuçlar doğurdu.

34’lük Bensu Soral’ın zayıflama sırrı! Babası Kilona dikkat et deyince hayatı değişti! 1 günde 3 kez bayıldı...

Soral, aşırı diyet nedeniyle bir gün içinde tam 3 kez baygınlık geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. İlk teşhis "epilepsi" oldu. Yaklaşık 1 yıl boyunca epilepsi hastası olduğu düşünülerek ilaç tedavisi gördü. Ancak daha sonra yapılan detaylı kontrollerde gerçek durum anlaşıldı:

34’lük Bensu Soral’ın zayıflama sırrı! Babası Kilona dikkat et deyince hayatı değişti! 1 günde 3 kez bayıldı...

🔹 Aslında epilepsi hastası değildi.
🔹 Bilinçsiz diyetin tetiklediği geçici bir sağlık sorunu yaşamıştı.
🔹 Kalbinde hayati tehlike oluşturmayan fakat ömür boyu taşıyacağı bir rahatsızlık oluşmuştu.

Bensu Soral, o dönemden itibaren nabzını aşırı yükselten sporları hayatından çıkardı ve sağlığına daha bilinçli yaklaştı.

34’lük Bensu Soral’ın zayıflama sırrı! Babası Kilona dikkat et deyince hayatı değişti! 1 günde 3 kez bayıldı...

🍃 SONRAKİ YILLARDA SAĞLIKLI ZAYIFLAMA YÖNTEMİ

Pandemi döneminde tekrar kilo aldığını itiraf eden Bensu Soral, bu kez bilinçsiz diyetlere yönelmek yerine daha sağlıklı bir yol seçti. Güzel oyuncu, 21 gün boyunca şekersiz beslenme programı uygulayarak fazla kilolarından kurtuldu.

34’lük Bensu Soral’ın zayıflama sırrı! Babası Kilona dikkat et deyince hayatı değişti! 1 günde 3 kez bayıldı...

Bu süreçte:
✔ Şekerli gıdalardan tamamen uzak durdu,
✔ Doğal ve işlenmemiş besinleri tercih etti,
✔ Öğünlerinde sebze, protein ve kompleks karbonhidratlara ağırlık verdi.

34’lük Bensu Soral’ın zayıflama sırrı! Babası Kilona dikkat et deyince hayatı değişti! 1 günde 3 kez bayıldı...

🍃 BENSU SORAL'IN ŞEKERSİZ 5 GÜNLÜK DİYET LİSTESİ

1. GÜN

🍳 Kahvaltı:

  • 1 adet haşlanmış yumurta 🥚

  • Beyaz peynir 🧀

  • Domates 🍅, salatalık 🥒

  • Bol yeşillik 🥬

  • İsterseniz 1 dilim tam buğday/çavdar ekmeği 🍞

34’lük Bensu Soral’ın zayıflama sırrı! Babası Kilona dikkat et deyince hayatı değişti! 1 günde 3 kez bayıldı...

🍏 Ara Öğün:

  • 1 porsiyon taze meyve 🍎

34’lük Bensu Soral’ın zayıflama sırrı! Babası Kilona dikkat et deyince hayatı değişti! 1 günde 3 kez bayıldı...

🥗 Öğle Yemeği:

  • 1 kase sebze çorbası (kremasız, unsuz) 🥣

  • Izgara balık 🐟 veya tavuk 🍗

  • Bol salata 🥗

🍦 Ara Öğün:

  • Yoğurt 🥛 veya 1 porsiyon meyve 🍐

🥘 Akşam Yemeği:

  • Zeytinyağlı sebze yemeği 🥬

  • Bulgur pilavı 🍚

  • Yoğurt 🥛

34’lük Bensu Soral’ın zayıflama sırrı! Babası Kilona dikkat et deyince hayatı değişti! 1 günde 3 kez bayıldı...

2. GÜN

🍳 Kahvaltı:

  • Domates 🍅, salatalık 🥒

  • Lor peyniri 🧀

  • Zeytin 🫒

  • 1 dilim tam buğday/çavdar ekmeği 🍞

🍑 Ara Öğün:

  • 1 porsiyon taze meyve 🍑

🥩 Öğle Yemeği:

  • Izgara et 🥩 veya köfte 🍖

  • Bolca salata 🥗

  • Yoğurt 🥛

🥜 Ara Öğün:

  • Ceviz 🌰 veya çiğ badem 🌰

🥘 Akşam Yemeği:

  • Etli sebze yemeği 🥘

  • Bulgur pilavı 🍚

  • Cacık 🥒🥛

34’lük Bensu Soral’ın zayıflama sırrı! Babası Kilona dikkat et deyince hayatı değişti! 1 günde 3 kez bayıldı...

3. GÜN

🍳 Kahvaltı:

  • Peynirli omlet 🍳🧀

  • Domates 🍅, salatalık 🥒 ve yeşillik 🥬

  • 1 dilim tam buğday/çavdar ekmeği 🍞

🍇 Ara Öğün:

  • 1 porsiyon taze meyve 🍇

🍗 Öğle Yemeği:

  • Fırın balık 🐟, tavuk 🍗 veya kırmızı et 🥩

  • Bol salata 🥗

34’lük Bensu Soral’ın zayıflama sırrı! Babası Kilona dikkat et deyince hayatı değişti! 1 günde 3 kez bayıldı...

🥜 Ara Öğün:

  • Ceviz 🌰 veya çiğ badem 🌰

🍲 Akşam Yemeği:

  • 1 kase sebze çorbası 🥣

  • Zeytinyağlı sebze yemeği 🥬

  • Yoğurt 🥛

34’lük Bensu Soral’ın zayıflama sırrı! Babası Kilona dikkat et deyince hayatı değişti! 1 günde 3 kez bayıldı...

4. GÜN

🍓 Kahvaltı:

  • Yulaf ezmeli yoğurt 🍚🥛

  • Taze meyve 🍓

  • Tarçın serpilebilir 🌿

🍑 Ara Öğün:

  • 1 porsiyon kuru meyve 🍑

🥣 Öğle Yemeği:

  • Kuru baklagil yemeği (mercimek, nohut) 🍲

  • Bulgur pilavı 🍚 veya karabuğday 🍚

  • Yoğurt 🥛

🥪 Ara Öğün:

  • 1 dilim çavdar ekmeği 🍞 ve peynir 🧀

🍆 Akşam Yemeği:

  • Zeytinyağlı sebze yemeği 🥬

  • Cacık 🥒🥛

34’lük Bensu Soral’ın zayıflama sırrı! Babası Kilona dikkat et deyince hayatı değişti! 1 günde 3 kez bayıldı...

5. GÜN

🍳 Kahvaltı:

  • Yumurta (haşlanmış, omlet veya menemen) 🍳

  • 1 dilim tam buğday/çavdar ekmeği 🍞

  • Domates 🍅, salatalık 🥒 ve bol yeşillik 🥬

🍏 Ara Öğün:

  • 1 porsiyon taze meyve 🍏

🍄 Öğle Yemeği:

  • Mantar yemeği 🍄

  • Bulgur pilavı 🍚

  • Bol salata 🥗

🥜 Ara Öğün:

  • Ceviz 🌰, çiğ badem 🌰 veya çiğ fındık 🌰

🥦 Akşam Yemeği:

  • Izgara sebze yemeği 🥦

  • Yoğurt 🥛 ve 1 dilim ekmek 🍞

34’lük Bensu Soral’ın zayıflama sırrı! Babası Kilona dikkat et deyince hayatı değişti! 1 günde 3 kez bayıldı...

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi, Instagram

34’lük Bensu Soral’ın zayıflama sırrı! Babası Kilona dikkat et deyince hayatı değişti! 1 günde 3 kez bayıldı...
34’lük Bensu Soral’ın zayıflama sırrı! Babası Kilona dikkat et deyince hayatı değişti! 1 günde 3 kez bayıldı...