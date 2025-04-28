34'lük Bensu Soral'ın zayıflama sırrı! Babası "Kilona dikkat et" deyince hayatı değişti! 1 günde 3 kez bayıldı...

2017 yılında bir gazetede yer alan bilgilere göre, lise döneminde kilo problemi yaşayan Bensu Soral, babasının uyarısı üzerine radikal bir şekilde diyet yapmaya karar verdi. Fakat bilinçsiz uyguladığı sıkı rejimler, genç oyuncunun bedenini fazlasıyla zorladı.

⚡ "KİLOLARINA DİKKAT ET" 16 yaşında kilo aldığını ifade eden Bensu Soral, babasından gelen "Kilolarına dikkat et" sözüyle derin bir üzüntü yaşadı. Bu sözleri kendine dert eden genç oyuncu, sağlıksız ve aşırı kısıtlayıcı diyetlere yönelerek zayıflamaya çalıştı. Ancak bu bilinçsiz çaba, sağlığını ciddi şekilde tehdit eden sonuçlar doğurdu.

Soral, aşırı diyet nedeniyle bir gün içinde tam 3 kez baygınlık geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. İlk teşhis "epilepsi" oldu. Yaklaşık 1 yıl boyunca epilepsi hastası olduğu düşünülerek ilaç tedavisi gördü. Ancak daha sonra yapılan detaylı kontrollerde gerçek durum anlaşıldı:

🔹 Aslında epilepsi hastası değildi.

🔹 Bilinçsiz diyetin tetiklediği geçici bir sağlık sorunu yaşamıştı.

🔹 Kalbinde hayati tehlike oluşturmayan fakat ömür boyu taşıyacağı bir rahatsızlık oluşmuştu. Bensu Soral, o dönemden itibaren nabzını aşırı yükselten sporları hayatından çıkardı ve sağlığına daha bilinçli yaklaştı.