34'lük Bensu Soral'ın zayıflama sırrı! Babası "Kilona dikkat et" deyince hayatı değişti! 1 günde 3 kez bayıldı...

2017 yılında bir gazetede yer alan bilgilere göre, lise döneminde kilo problemi yaşayan Bensu Soral, babasının uyarısı üzerine radikal bir şekilde diyet yapmaya karar verdi. Fakat bilinçsiz uyguladığı sıkı rejimler, genç oyuncunun bedenini fazlasıyla zorladı.
⚡ "KİLOLARINA DİKKAT ET"
16 yaşında kilo aldığını ifade eden Bensu Soral, babasından gelen "Kilolarına dikkat et" sözüyle derin bir üzüntü yaşadı. Bu sözleri kendine dert eden genç oyuncu, sağlıksız ve aşırı kısıtlayıcı diyetlere yönelerek zayıflamaya çalıştı. Ancak bu bilinçsiz çaba, sağlığını ciddi şekilde tehdit eden sonuçlar doğurdu.
Soral, aşırı diyet nedeniyle bir gün içinde tam 3 kez baygınlık geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. İlk teşhis "epilepsi" oldu. Yaklaşık 1 yıl boyunca epilepsi hastası olduğu düşünülerek ilaç tedavisi gördü. Ancak daha sonra yapılan detaylı kontrollerde gerçek durum anlaşıldı:
🔹 Aslında epilepsi hastası değildi.
🔹 Bilinçsiz diyetin tetiklediği geçici bir sağlık sorunu yaşamıştı.
🔹 Kalbinde hayati tehlike oluşturmayan fakat ömür boyu taşıyacağı bir rahatsızlık oluşmuştu.
Bensu Soral, o dönemden itibaren nabzını aşırı yükselten sporları hayatından çıkardı ve sağlığına daha bilinçli yaklaştı.
🍃 SONRAKİ YILLARDA SAĞLIKLI ZAYIFLAMA YÖNTEMİ
Pandemi döneminde tekrar kilo aldığını itiraf eden Bensu Soral, bu kez bilinçsiz diyetlere yönelmek yerine daha sağlıklı bir yol seçti. Güzel oyuncu, 21 gün boyunca şekersiz beslenme programı uygulayarak fazla kilolarından kurtuldu.
Bu süreçte:
✔ Şekerli gıdalardan tamamen uzak durdu,
✔ Doğal ve işlenmemiş besinleri tercih etti,
✔ Öğünlerinde sebze, protein ve kompleks karbonhidratlara ağırlık verdi.
🍃 BENSU SORAL'IN ŞEKERSİZ 5 GÜNLÜK DİYET LİSTESİ
1. GÜN
🍳 Kahvaltı:
1 adet haşlanmış yumurta 🥚
Beyaz peynir 🧀
Domates 🍅, salatalık 🥒
Bol yeşillik 🥬
İsterseniz 1 dilim tam buğday/çavdar ekmeği 🍞
🥗 Öğle Yemeği:
1 kase sebze çorbası (kremasız, unsuz) 🥣
Izgara balık 🐟 veya tavuk 🍗
Bol salata 🥗
🍦 Ara Öğün:
Yoğurt 🥛 veya 1 porsiyon meyve 🍐
🥘 Akşam Yemeği:
Zeytinyağlı sebze yemeği 🥬
Bulgur pilavı 🍚
Yoğurt 🥛
3. GÜN
🍳 Kahvaltı:
Peynirli omlet 🍳🧀
Domates 🍅, salatalık 🥒 ve yeşillik 🥬
1 dilim tam buğday/çavdar ekmeği 🍞
🍇 Ara Öğün:
1 porsiyon taze meyve 🍇
🍗 Öğle Yemeği:
Fırın balık 🐟, tavuk 🍗 veya kırmızı et 🥩
Bol salata 🥗
🥜 Ara Öğün:
Ceviz 🌰 veya çiğ badem 🌰
🍲 Akşam Yemeği:
1 kase sebze çorbası 🥣
Zeytinyağlı sebze yemeği 🥬
Yoğurt 🥛
4. GÜN
🍓 Kahvaltı:
Yulaf ezmeli yoğurt 🍚🥛
Taze meyve 🍓
Tarçın serpilebilir 🌿
🍑 Ara Öğün:
1 porsiyon kuru meyve 🍑
🥣 Öğle Yemeği:
Kuru baklagil yemeği (mercimek, nohut) 🍲
Bulgur pilavı 🍚 veya karabuğday 🍚
Yoğurt 🥛
🥪 Ara Öğün:
1 dilim çavdar ekmeği 🍞 ve peynir 🧀
🍆 Akşam Yemeği:
Zeytinyağlı sebze yemeği 🥬
Cacık 🥒🥛
5. GÜN
🍳 Kahvaltı:
Yumurta (haşlanmış, omlet veya menemen) 🍳
1 dilim tam buğday/çavdar ekmeği 🍞
Domates 🍅, salatalık 🥒 ve bol yeşillik 🥬
🍏 Ara Öğün:
1 porsiyon taze meyve 🍏
🍄 Öğle Yemeği:
Mantar yemeği 🍄
Bulgur pilavı 🍚
Bol salata 🥗
🥜 Ara Öğün:
Ceviz 🌰, çiğ badem 🌰 veya çiğ fındık 🌰
🥦 Akşam Yemeği:
Izgara sebze yemeği 🥦
Yoğurt 🥛 ve 1 dilim ekmek 🍞