Defne Joy Foster’ın oğlu Can annesiyle ilgili ilk kez konuştu! O anları izleyen Ebru Polat’tan tepki gecikmedi

Rahmetli annesi Defne Joy Foster'la ilgili açıklama yapan ve her şeyi bildiğini belirten Solmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her şeyi biliyorum. Bu beni rahatsız etmiyor. Rahmetli annemle ilgili her şeyi biliyorum.

Şok olmuştum, ağladığımı hatırlıyorum. İlk öğrendiğim zamanlardan başka hiçbir şey hissetmedim. Bunu gizleme saklama ihtiyacı hiçbir zaman duymuyorum"

Can'ı açıklaması kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Can'a annesi Defne Joy Foster ile ilgili yöneltilen sorular ise birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti. Sosyal medya kullanıcıları, özellikle Beyza Dankal'ın gülerek yönelttiği "Travma geçirdin mi?" sorusuna tepki gösterdi.