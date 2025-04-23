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Defne Joy Foster’ın oğlu Can annesiyle ilgili ilk kez konuştu! O anları izleyen Ebru Polat’tan tepki gecikmedi

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Eda karakteriyle hafızalara kazınan Defne Joy Foster, 2011 yılında genç yaşta aramızdan ayrıldı. Foster'in oğlu Can Kılıç Solmaz annesini toprağa verdiğinde henüz 2 yaşındaydı. Şimdilerde 15 yaşında olan Can, babası İlker Yasin Solmaz'ın YouTube programına konuk oldu ve annesi Defne Joy Foster ile ilgili ilk kez konuştu. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken şarkıcı Ebru Polat'tan dikkat çeken bir yorum geldi.

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 12:29 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 12:46
Defne Joy Foster’ın oğlu Can annesiyle ilgili ilk kez konuştu! O anları izleyen Ebru Polat’tan tepki gecikmedi

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Eda karakteriyle hafızalara kazınan Defne Joy Foster, 2011 yılında genç yaşta aramızdan ayrıldı. Foster vefat ettiğinde Can adını verdiği oğlu henüz 2 yaşındaydı.

Defne Joy Foster’ın oğlu Can annesiyle ilgili ilk kez konuştu! O anları izleyen Ebru Polat’tan tepki gecikmedi

Şimdilerde 15 yaşında olan Can Kılıç Solmaz, babası İlker Yasin Solmaz ve annesi Beyaz Solmaz'ın Youtube programına konuk oldu.

Defne Joy Foster’ın oğlu Can annesiyle ilgili ilk kez konuştu! O anları izleyen Ebru Polat’tan tepki gecikmedi

ABD'de eğitimine devam eden Can Solmaz, kendisiyle ilgili şöyle konuştu: "10. sınıfa gidiyorum. 3 senedir Amerika'da okuyorum, bayağı mutluyum.

Defne Joy Foster’ın oğlu Can annesiyle ilgili ilk kez konuştu! O anları izleyen Ebru Polat’tan tepki gecikmedi

Sabah okul için 6.30'da kalkıyorum. Dersim 7.50'de başlıyor. 12'de yemeğim oluyor, bazen oradan bazen evden yiyorum. Hafta sonu arkadaşlarımla basketbol oynarım"

Defne Joy Foster’ın oğlu Can annesiyle ilgili ilk kez konuştu! O anları izleyen Ebru Polat’tan tepki gecikmedi

Babasının sakin olduğunu belirten Can Solmaz, "Bu evde yaşamaktan mutluyum. Babam sakin biri, evde sakin olmayan annem" ifadelerini kullandı.

Defne Joy Foster’ın oğlu Can annesiyle ilgili ilk kez konuştu! O anları izleyen Ebru Polat’tan tepki gecikmedi

Rahmetli annesi Defne Joy Foster'la ilgili açıklama yapan ve her şeyi bildiğini belirten Solmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her şeyi biliyorum. Bu beni rahatsız etmiyor. Rahmetli annemle ilgili her şeyi biliyorum.

Defne Joy Foster’ın oğlu Can annesiyle ilgili ilk kez konuştu! O anları izleyen Ebru Polat’tan tepki gecikmedi

Şok olmuştum, ağladığımı hatırlıyorum. İlk öğrendiğim zamanlardan başka hiçbir şey hissetmedim. Bunu gizleme saklama ihtiyacı hiçbir zaman duymuyorum"

Defne Joy Foster’ın oğlu Can annesiyle ilgili ilk kez konuştu! O anları izleyen Ebru Polat’tan tepki gecikmedi

Can'ı açıklaması kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Can'a annesi Defne Joy Foster ile ilgili yöneltilen sorular ise birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti. Sosyal medya kullanıcıları, özellikle Beyza Dankal'ın gülerek yönelttiği "Travma geçirdin mi?" sorusuna tepki gösterdi.

Defne Joy Foster’ın oğlu Can annesiyle ilgili ilk kez konuştu! O anları izleyen Ebru Polat’tan tepki gecikmedi

Şarkıcı Ebru Polat da tepkisiz kalmadı. Polat, "Çocuk konuşurken bile çok rahatsız oluyor, gözlerini siliyor, hemen gitmek istiyor... Gülerek travma yaşadın mı falan... Ne gerek vardı buna?" yorumunda bulundu.

Defne Joy Foster’ın oğlu Can annesiyle ilgili ilk kez konuştu! O anları izleyen Ebru Polat’tan tepki gecikmedi

İşte o anlar...

15 yaşındaki Can annesi Defne Joy Foster hakkında konuştu