Defne Joy Foster’ın oğlu Can annesiyle ilgili ilk kez konuştu! O anları izleyen Ebru Polat’tan tepki gecikmedi

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Eda karakteriyle hafızalara kazınan Defne Joy Foster, 2011 yılında genç yaşta aramızdan ayrıldı. Foster vefat ettiğinde Can adını verdiği oğlu henüz 2 yaşındaydı.
Şimdilerde 15 yaşında olan Can Kılıç Solmaz, babası İlker Yasin Solmaz ve annesi Beyaz Solmaz'ın Youtube programına konuk oldu.
ABD'de eğitimine devam eden Can Solmaz, kendisiyle ilgili şöyle konuştu: "10. sınıfa gidiyorum. 3 senedir Amerika'da okuyorum, bayağı mutluyum.
Sabah okul için 6.30'da kalkıyorum. Dersim 7.50'de başlıyor. 12'de yemeğim oluyor, bazen oradan bazen evden yiyorum. Hafta sonu arkadaşlarımla basketbol oynarım"
Rahmetli annesi Defne Joy Foster'la ilgili açıklama yapan ve her şeyi bildiğini belirten Solmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her şeyi biliyorum. Bu beni rahatsız etmiyor. Rahmetli annemle ilgili her şeyi biliyorum.
Şok olmuştum, ağladığımı hatırlıyorum. İlk öğrendiğim zamanlardan başka hiçbir şey hissetmedim. Bunu gizleme saklama ihtiyacı hiçbir zaman duymuyorum"
Can'ı açıklaması kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Can'a annesi Defne Joy Foster ile ilgili yöneltilen sorular ise birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti. Sosyal medya kullanıcıları, özellikle Beyza Dankal'ın gülerek yönelttiği "Travma geçirdin mi?" sorusuna tepki gösterdi.
Şarkıcı Ebru Polat da tepkisiz kalmadı. Polat, "Çocuk konuşurken bile çok rahatsız oluyor, gözlerini siliyor, hemen gitmek istiyor... Gülerek travma yaşadın mı falan... Ne gerek vardı buna?" yorumunda bulundu.
İşte o anlar...