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Ferhat Göçer doktorluk mesleğini seçmesinin ardındaki acı gerçeği ilk kez açıkladı! Henüz 1 yaşındayken...

'Yıllarım gitti', 'Biri Bana Gelsin', 'Yastayım' gibi şarkılarıyla bilinen ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, konuk olduğu bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Aynı zamanda doktor olan sanatçı, bu mesleği seçmesinin ardındaki acı gerçeği ilk kez açıkladı. İşte o açıklama...

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Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 14:27 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 14:27
Ferhat Göçer doktorluk mesleğini seçmesinin ardındaki acı gerçeği ilk kez açıkladı! Henüz 1 yaşındayken...

Müzik dünyasının sevilen seslerinden Ferhat Göçer, konuk olduğu bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Ferhat Göçer doktorluk mesleğini seçmesinin ardındaki acı gerçeği ilk kez açıkladı! Henüz 1 yaşındayken...

Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu "Empati" programında hayatına dair bilinmeyenleri anlatan Göçer, doktorluk mesleğini seçmesinin ardındaki acı gerçeği de ilk kez açıkladı.

Ferhat Göçer doktorluk mesleğini seçmesinin ardındaki acı gerçeği ilk kez açıkladı! Henüz 1 yaşındayken...

Göçer, bu mesleği seçmesinde, henüz bebekken yaşamını yitiren kardeşi Serhat'ın etkisi olduğunu söyledi: "Bu mesleğin sebebi Serhat. Bunu hep düşünmüşümdür. Serhat için hekimliği bırakmamış olabilirim. Sadece annem, babam için değil yani. 1 yaşında bile değilken zatürreden öldü."

Ferhat Göçer doktorluk mesleğini seçmesinin ardındaki acı gerçeği ilk kez açıkladı! Henüz 1 yaşındayken...

Göçer, kız kardeşlerinin hayata geliş sebebinin de Serhat'ın vefatı olabileceğini dile getirdi: "Üç kız kardeşimin olmasının sebebi de belki odur. Bir başka erkek çocuk olsun mantığıyla. Ama arka arkaya üç kız oldu.

Ferhat Göçer doktorluk mesleğini seçmesinin ardındaki acı gerçeği ilk kez açıkladı! Henüz 1 yaşındayken...

Annemle bunu konuşmadım ama empati kurmaya çalışıyorum; muhtemelen Serhat'ın yerini doldurabilecek bir erkek çocuk arayışı içindeydiler. Çünkü öğretmen iki insan, ekonomik şartlar belli, dört çocuk çok zor.

Ferhat Göçer doktorluk mesleğini seçmesinin ardındaki acı gerçeği ilk kez açıkladı! Henüz 1 yaşındayken...

Ama belli ki hep 'Bir başka erkek çocuk daha gelir mi, bir Serhat daha doğar mı' diye düşündüler. Muhtemelen ismini de Serhat koyacaklardı."