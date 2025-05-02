Ferhat Göçer doktorluk mesleğini seçmesinin ardındaki acı gerçeği ilk kez açıkladı! Henüz 1 yaşındayken...

Müzik dünyasının sevilen seslerinden Ferhat Göçer, konuk olduğu bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu "Empati" programında hayatına dair bilinmeyenleri anlatan Göçer, doktorluk mesleğini seçmesinin ardındaki acı gerçeği de ilk kez açıkladı.

Göçer, bu mesleği seçmesinde, henüz bebekken yaşamını yitiren kardeşi Serhat'ın etkisi olduğunu söyledi: "Bu mesleğin sebebi Serhat. Bunu hep düşünmüşümdür. Serhat için hekimliği bırakmamış olabilirim. Sadece annem, babam için değil yani. 1 yaşında bile değilken zatürreden öldü."

Göçer, kız kardeşlerinin hayata geliş sebebinin de Serhat'ın vefatı olabileceğini dile getirdi: "Üç kız kardeşimin olmasının sebebi de belki odur. Bir başka erkek çocuk olsun mantığıyla. Ama arka arkaya üç kız oldu.