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Amine Gülşe’den 32’nci yaş paylaşımı! Eşi Mesut Özil ile kızlarıyla sosyal medyayı salladı! İşte çekirdek ailesi...

Dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Amine Gülşe, sosyal medya hesabında doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Eşi ve kızlarıyla doğum günü pastasının önünde verdiği pozu yayınlayan Gülşe, kısa sürede gündem oldu. Öte yandan ünlü çiftin kızları son halleriyle hayran bırakırken "Ne kadar büyümüşler" yorumları yapıldı.

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Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 10:57 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 10:59
Amine Gülşe’den 32’nci yaş paylaşımı! Eşi Mesut Özil ile kızlarıyla sosyal medyayı salladı! İşte çekirdek ailesi...

Türk asıllı Alman eski futbolcu Mesut Özil, 2014 Miss Turkey birincisi Amine Gülşe ile 2019 senesinde görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Ünlü çiftin 30 Mart 2020 tarihinde Londra'da ilk evlatları olan Eda ismini koydukları bir kız çocukları oldu.

Amine Gülşe’den 32’nci yaş paylaşımı! Eşi Mesut Özil ile kızlarıyla sosyal medyayı salladı! İşte çekirdek ailesi...

Eda'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, 26 Eylül 2022'de ikinci çocukları Ela'ya kavuştu.

Amine Gülşe’den 32’nci yaş paylaşımı! Eşi Mesut Özil ile kızlarıyla sosyal medyayı salladı! İşte çekirdek ailesi...

Çocuklarını gözlerden uzak büyüten ünlü çiftten Amine Gülşe, sosyal medya hesabında kızlarına zaman zaman yer verdi.

Amine Gülşe’den 32’nci yaş paylaşımı! Eşi Mesut Özil ile kızlarıyla sosyal medyayı salladı! İşte çekirdek ailesi...

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, bu kez doğum günü paylaşımıyla takipçilerinin karşısına çıktı.

Amine Gülşe’den 32’nci yaş paylaşımı! Eşi Mesut Özil ile kızlarıyla sosyal medyayı salladı! İşte çekirdek ailesi...

Eşi ve kızlarıyla doğum günü pastasının önünde verdiği pozu yayınlayan Gülşe, kısa sürede gündem oldu.

Amine Gülşe’den 32’nci yaş paylaşımı! Eşi Mesut Özil ile kızlarıyla sosyal medyayı salladı! İşte çekirdek ailesi...

Gülşe, paylaşımının atına şu notu ekledi: "Ömür boyu böyle birlikte üfleyelim inşallah tüm doğum günü pastaları aşklarım. Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim iyi ki varsınız"

Amine Gülşe’den 32’nci yaş paylaşımı! Eşi Mesut Özil ile kızlarıyla sosyal medyayı salladı! İşte çekirdek ailesi...

Öte yandan ünlü çiftin kızları son halleriyle hayran bırakırken "Ne kadar büyümüşler" yorumları yapıldı.

Amine Gülşe’den 32’nci yaş paylaşımı! Eşi Mesut Özil ile kızlarıyla sosyal medyayı salladı! İşte çekirdek ailesi...

İşte Amine Gülşe'nin paylaşımı başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Amine Gülşe’den 32’nci yaş paylaşımı! Eşi Mesut Özil ile kızlarıyla sosyal medyayı salladı! İşte çekirdek ailesi...

Hazal Kaya

Amine Gülşe’den 32’nci yaş paylaşımı! Eşi Mesut Özil ile kızlarıyla sosyal medyayı salladı! İşte çekirdek ailesi...

Hazal Kaya ve çocukları

Amine Gülşe’den 32’nci yaş paylaşımı! Eşi Mesut Özil ile kızlarıyla sosyal medyayı salladı! İşte çekirdek ailesi...

Aslıhan Doğan Turan

Amine Gülşe’den 32’nci yaş paylaşımı! Eşi Mesut Özil ile kızlarıyla sosyal medyayı salladı! İşte çekirdek ailesi...

Aslıhan Doğan Turan ve çocukları

Amine Gülşe’den 32’nci yaş paylaşımı! Eşi Mesut Özil ile kızlarıyla sosyal medyayı salladı! İşte çekirdek ailesi...

Ali Sunal

Amine Gülşe’den 32’nci yaş paylaşımı! Eşi Mesut Özil ile kızlarıyla sosyal medyayı salladı! İşte çekirdek ailesi...

Ali Sunal ve çocukları

Amine Gülşe’den 32’nci yaş paylaşımı! Eşi Mesut Özil ile kızlarıyla sosyal medyayı salladı! İşte çekirdek ailesi...

Alişan

Amine Gülşe’den 32’nci yaş paylaşımı! Eşi Mesut Özil ile kızlarıyla sosyal medyayı salladı! İşte çekirdek ailesi...

Alişan ve çocukları

Amine Gülşe’den 32’nci yaş paylaşımı! Eşi Mesut Özil ile kızlarıyla sosyal medyayı salladı! İşte çekirdek ailesi...

AMİNE GÜLŞE

Amine Gülşe’den 32’nci yaş paylaşımı! Eşi Mesut Özil ile kızlarıyla sosyal medyayı salladı! İşte çekirdek ailesi...

AMİNE GÜLŞE VE KIZLARI

İşte o paylaşım...

Amine Gülşe’den 32’nci yaş paylaşımı! Eşi Mesut Özil ile kızlarıyla sosyal medyayı salladı! İşte çekirdek ailesi...

AMİNE GÜLŞE VE KIZLARI

Amine Gülşe’den 32’nci yaş paylaşımı! Eşi Mesut Özil ile kızlarıyla sosyal medyayı salladı! İşte çekirdek ailesi...

AMİNE GÜLŞE VE KIZLARI

Amine Gülşe’den 32’nci yaş paylaşımı! Eşi Mesut Özil ile kızlarıyla sosyal medyayı salladı! İşte çekirdek ailesi...

Zeynep Demirel

Amine Gülşe’den 32’nci yaş paylaşımı! Eşi Mesut Özil ile kızlarıyla sosyal medyayı salladı! İşte çekirdek ailesi...

Zeynep Demirel ve çocukları

Amine Gülşe’den 32’nci yaş paylaşımı! Eşi Mesut Özil ile kızlarıyla sosyal medyayı salladı! İşte çekirdek ailesi...

Cansu Tosun

Amine Gülşe’den 32’nci yaş paylaşımı! Eşi Mesut Özil ile kızlarıyla sosyal medyayı salladı! İşte çekirdek ailesi...

Cansu Tosun ve oğlu