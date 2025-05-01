Türk asıllı Alman eski futbolcu Mesut Özil, 2014 Miss Turkey birincisi Amine Gülşe ile 2019 senesinde görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Ünlü çiftin 30 Mart 2020 tarihinde Londra'da ilk evlatları olan Eda ismini koydukları bir kız çocukları oldu.