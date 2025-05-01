Türk asıllı Alman eski futbolcu Mesut Özil, 2014 Miss Turkey birincisi Amine Gülşe ile 2019 senesinde görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Ünlü çiftin 30 Mart 2020 tarihinde Londra'da ilk evlatları olan Eda ismini koydukları bir kız çocukları oldu.
Eda'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, 26 Eylül 2022'de ikinci çocukları Ela'ya kavuştu.
Çocuklarını gözlerden uzak büyüten ünlü çiftten Amine Gülşe, sosyal medya hesabında kızlarına zaman zaman yer verdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, bu kez doğum günü paylaşımıyla takipçilerinin karşısına çıktı.
Gülşe, paylaşımının atına şu notu ekledi: "Ömür boyu böyle birlikte üfleyelim inşallah tüm doğum günü pastaları aşklarım. Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim iyi ki varsınız"
Öte yandan ünlü çiftin kızları son halleriyle hayran bırakırken "Ne kadar büyümüşler" yorumları yapıldı.