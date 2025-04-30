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Askerliği biten Mert Ramazan Demir'i Emre Altuğ yalnız bırakmadı! Yemin töreninden ilk kare geldi!

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Ferit karakteriyle yıldızı parlayan Mert Ramazan Demir, kariyerinin yanı sıra partneri Afra Saraçoğlu ile yaşadığı bir dargın bir barışık aşkla da sık sık adından söz ettirdi. Nisan ayının başında askerlik görevini tamamlamak için Hatay İskenderun'a giden Demir, bu kez yemin törenindeki kareleriyle gündeme geldi. Askerliği biten Mert Ramazan Demir'i rol arkadaşı Emre Altuğ da yalnız bırakmadı.

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 13:26 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 13:26
Askerliği biten Mert Ramazan Demir’i Emre Altuğ yalnız bırakmadı! Yemin töreninden ilk kare geldi!

Üç sezon süren Yalı Çapkını dizisinde Ferit Korhan karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir, kariyerinin yanı sıra partneri Afra Saraçoğlu ile yaşadığı bir dargın bir barışık aşkla da sık sık adından söz ettirdi.

Askerliği biten Mert Ramazan Demir’i Emre Altuğ yalnız bırakmadı! Yemin töreninden ilk kare geldi!

Başrolünü üstlendiği dizisi final yapan Demir, Nisan ayının başında askerlik görevini tamamlamak için Hatay İskenderun'a gitti.

Askerliği biten Mert Ramazan Demir’i Emre Altuğ yalnız bırakmadı! Yemin töreninden ilk kare geldi!

Vatani görevini tamamlayan 27 yaşındaki ünlü oyuncunun yemin töreni gerçekleşti. Mert Ramazan Demir'in yemin töreninden ilk kareler de geldi.

Askerliği biten Mert Ramazan Demir’i Emre Altuğ yalnız bırakmadı! Yemin töreninden ilk kare geldi!

Resmi geçit töreninde görüntülenen ünlü oyuncunun fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

Askerliği biten Mert Ramazan Demir’i Emre Altuğ yalnız bırakmadı! Yemin töreninden ilk kare geldi!

İşte Mert Ramazan Demir'in o karesi...

Askerliği biten Mert Ramazan Demir’i Emre Altuğ yalnız bırakmadı! Yemin töreninden ilk kare geldi!

EMRE ALTUĞ YALNIZ BIRAKMADI

Öte yandan Demir'i Yalı Çapkını'nda Orhan karakteriyle babasını canlandıran Emre Altuğ da yalnız bırakmadı.

Askerliği biten Mert Ramazan Demir’i Emre Altuğ yalnız bırakmadı! Yemin töreninden ilk kare geldi!

Altuğ, İskenderun sahilinde çektiği bu fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.