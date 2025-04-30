Askerliği biten Mert Ramazan Demir’i Emre Altuğ yalnız bırakmadı! Yemin töreninden ilk kare geldi!

Üç sezon süren Yalı Çapkını dizisinde Ferit Korhan karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir, kariyerinin yanı sıra partneri Afra Saraçoğlu ile yaşadığı bir dargın bir barışık aşkla da sık sık adından söz ettirdi.
Başrolünü üstlendiği dizisi final yapan Demir, Nisan ayının başında askerlik görevini tamamlamak için Hatay İskenderun'a gitti.
Vatani görevini tamamlayan 27 yaşındaki ünlü oyuncunun yemin töreni gerçekleşti. Mert Ramazan Demir'in yemin töreninden ilk kareler de geldi.
İşte Mert Ramazan Demir'in o karesi...
EMRE ALTUĞ YALNIZ BIRAKMADI
Öte yandan Demir'i Yalı Çapkını'nda Orhan karakteriyle babasını canlandıran Emre Altuğ da yalnız bırakmadı.