Sinem Kobal’dan kızlarıyla yepyeni paylaşım: Minik kızının peruklu ev hali dikkat çekti!

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapılan törenle dünyaevine girdi. Çift mutlu evliliklerini 2020 yılında Lalin ve 2022'de de Leyla adını verdikleri kız çocuklarıyla taçlandırdı.

Kızlarını gözlerden uzak büyüten ikiliden Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımlarında zaman zaman Lalin ile Leyla'ya yer verdi. Sinem Kobal'dan kızlarıyla yepyeni paylaşım

Her seferinde kızlarının yüzünü göstermekten kaçınan Kobal, Instagram'dan yaptığı o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, farklı zamanlarda çekilen birçok kareyi yayınladığı bir paylaşımda bulundu.