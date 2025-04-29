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Sinem Kobal’dan kızlarıyla yepyeni paylaşım: Minik kızının peruklu ev hali dikkat çekti!

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımlarında zaman zaman kızları Lalin ile Leyla'ya yer verdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sinem Kobal'ın minik kızının peruklu ev hali ilgi odağı oldu.

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Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 13:58 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 14:28
Sinem Kobal’dan kızlarıyla yepyeni paylaşım: Minik kızının peruklu ev hali dikkat çekti!

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapılan törenle dünyaevine girdi. Çift mutlu evliliklerini 2020 yılında Lalin ve 2022'de de Leyla adını verdikleri kız çocuklarıyla taçlandırdı.

Sinem Kobal’dan kızlarıyla yepyeni paylaşım: Minik kızının peruklu ev hali dikkat çekti!

Kızlarını gözlerden uzak büyüten ikiliden Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımlarında zaman zaman Lalin ile Leyla'ya yer verdi.

Sinem Kobal'dan kızlarıyla yepyeni paylaşım

Sinem Kobal’dan kızlarıyla yepyeni paylaşım: Minik kızının peruklu ev hali dikkat çekti!

Her seferinde kızlarının yüzünü göstermekten kaçınan Kobal, Instagram'dan yaptığı o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Sinem Kobal’dan kızlarıyla yepyeni paylaşım: Minik kızının peruklu ev hali dikkat çekti!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, farklı zamanlarda çekilen birçok kareyi yayınladığı bir paylaşımda bulundu.

Sinem Kobal’dan kızlarıyla yepyeni paylaşım: Minik kızının peruklu ev hali dikkat çekti!

Ünlü oyuncunun kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşımında kızları da yer aldı. Sinem Kobal'ın minik kızının peruklu ev hali ise ilgi odağı oldu.

Sinem Kobal’dan kızlarıyla yepyeni paylaşım: Minik kızının peruklu ev hali dikkat çekti!

İşte Sinem Kobal'ın paylaşımı başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Sinem Kobal’dan kızlarıyla yepyeni paylaşım: Minik kızının peruklu ev hali dikkat çekti!

Özcan Deniz ve oğlu

Sinem Kobal’dan kızlarıyla yepyeni paylaşım: Minik kızının peruklu ev hali dikkat çekti!

Doğa Rutkay ve ikizleri

Sinem Kobal’dan kızlarıyla yepyeni paylaşım: Minik kızının peruklu ev hali dikkat çekti!

Ceyda Düvenci ve çocukları

Sinem Kobal’dan kızlarıyla yepyeni paylaşım: Minik kızının peruklu ev hali dikkat çekti!

Pelin Akil ve ikizleri

Sinem Kobal’dan kızlarıyla yepyeni paylaşım: Minik kızının peruklu ev hali dikkat çekti!

İbrahim Büyükak ve oğlu

Sinem Kobal’dan kızlarıyla yepyeni paylaşım: Minik kızının peruklu ev hali dikkat çekti!

SİNEM KOBAL

Sinem Kobal’dan kızlarıyla yepyeni paylaşım: Minik kızının peruklu ev hali dikkat çekti!

Sinem Kobal, kızlarının kaykay sürdüğü anları yayınladı.

Sinem Kobal’dan kızlarıyla yepyeni paylaşım: Minik kızının peruklu ev hali dikkat çekti!

Sinem Kobal'ın kızının peruklu ev hali ise dikkat çekti.

Sinem Kobal’dan kızlarıyla yepyeni paylaşım: Minik kızının peruklu ev hali dikkat çekti!

Sinem Kobal'ın kızları

Sinem Kobal’dan kızlarıyla yepyeni paylaşım: Minik kızının peruklu ev hali dikkat çekti!

Cansu Tosun ve oğlu

Sinem Kobal’dan kızlarıyla yepyeni paylaşım: Minik kızının peruklu ev hali dikkat çekti!

Hazal Kaya ve çocukları

Sinem Kobal’dan kızlarıyla yepyeni paylaşım: Minik kızının peruklu ev hali dikkat çekti!

İdo Tatlıses ve ikizleri

Sinem Kobal’dan kızlarıyla yepyeni paylaşım: Minik kızının peruklu ev hali dikkat çekti!

Pelin Karahan ve oğlu

Sinem Kobal’dan kızlarıyla yepyeni paylaşım: Minik kızının peruklu ev hali dikkat çekti!

Demet Akalın ve kızı

Sinem Kobal’dan kızlarıyla yepyeni paylaşım: Minik kızının peruklu ev hali dikkat çekti!

Alişan ve çocukları

Sinem Kobal’dan kızlarıyla yepyeni paylaşım: Minik kızının peruklu ev hali dikkat çekti!

Burak Özçivit ve oğulları