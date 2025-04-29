İfşaların sonu mahkeme! Mehmet Ali Erbil’den “Hizmetçisiyle ilişkisi var” diyen eski sevgilisine şok dava! Gülseren Ceylan’dan yeni iddia...

Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi Gülseren Ceylan, yaptığı açıklamalarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Ceylan, ünlü şovmeni "sapkın" ve "saygısız" olmakla suçladı.
Erbil'in evinde yasa dışı bahis reklamları yapıldığını, gizli kumar partileri düzenlendiğini ve hizmetçiye tacizde bulunulduğunu iddia eden Ceylan, "Senin abin yanımda tuvalete giderken pantolonunu indiriyordu, iğrençsiniz!" sözleriyle şoke etti.
Mehmet Ali Erbil'le ilgili mide bulandıran iddialar ortaya atan Ceylan, ilişkide pek çok kez aldatıldığını söyleyerek "Ben aldatılmayı affettim. Affetmeyin" ifadelerinde bulundu.
Evdeki hizmetçi hakkında da iddialarda bulunan Gülseren Ceylan, "Hizmetçi ayağımı ovarken bir şeyler yaptık dedi. Ve ben bunu ağzından direkt itiraf olarak öğrendim ve çıldırdım" ifadelerini kullandı.
MEHMET ALİ ERBİL MAHKEMEYE KOŞTU
Mehmet Ali Erbil ise bu açıklamalara sessiz kalmadı. Ağır iddiaların ardından Erbil, hem kişilik haklarını korumak hem de itibarını zedeleyen açıklamalara karşı önlem almak için mahkemeye başvurdu.
Mehmet Ali Erbil, eski sevgilisine karşı hakaret ve mala zarar verme davaları açtı. Ayrıca Ceylan hakkında uzaklaştırma kararı aldırarak kendisini ve yakın çevresini koruma altına aldı.
GÜLSEREN'DEN YENİ AÇIKLAMA
Tüm bunların ardından sosyal medya hesabında açıklamada bulunan Ceylan, ilk şikayetçi olan kişinin kendisinin olduğunu öne sürdü.
Ceylan şu ifadeleri kullandı: "Asıl tehdit ve hakarete ben maruz kaldım ve diğer şahıs bugün şikayetçi olurken ben geçen gece yarısı korkudan jandarmaya gittim. İfademde yer alan tehditlerin videosunu ve ses kaydını da sundum"
Ceylan sözlerini şöyle sürdürdü: "Arkadaşlar ben açıklama yaptıktan sonra tehdide uğradım. Yani ilk ben şikayetçi oldum. Ben olduğum için karşı taraf tehditleri bıraktı, o da gidip şikayetçi oldu. Lütfen bu ayrıntıyı unutmayın"
NE OLMUŞTU?
Gülseren Ceylan ayrılık sonrası katıldığı bir programda şunları söylemişti: "Ben onun için ailemi karşıma aldım. O, morali bozukken ailesinin yanına gitti ama benim gidecek bir ailem yok.
O an kendi kendime 'Senin kimsen yok' dedim ve çok kırıldım. Onun bir ailesi var ama ben tek başımayım"
Yıllardır evlenmeyi ve çocuk sahibi olmayı bekleyen Ceylan, bu konuda bir ilerleme kaydedemediği için Mehmet Ali Erbil ile olan ilişkisini sonlandırdığını açıklamıştı.
Ceylan, "Mehmet Ali Bey sürekli 'Yazın evleneceğiz, sabret, az kaldı' diyerek beni oyaladı. Çocuk yapmayı da çok istiyorduk, olmadı maalesef. Beni evlilik vaadiyle oyaladı, fakat bunun farkına vardığımda zaten ayrılık sürecine girdik" demişti.