İfşaların sonu mahkeme! Mehmet Ali Erbil’den “Hizmetçisiyle ilişkisi var” diyen eski sevgilisine şok dava! Gülseren Ceylan’dan yeni iddia...

Mehmet Ali Erbil, eski sevgilisine karşı hakaret ve mala zarar verme davaları açtı. Ayrıca Ceylan hakkında uzaklaştırma kararı aldırarak kendisini ve yakın çevresini koruma altına aldı.

GÜLSEREN'DEN YENİ AÇIKLAMA Tüm bunların ardından sosyal medya hesabında açıklamada bulunan Ceylan, ilk şikayetçi olan kişinin kendisinin olduğunu öne sürdü.

Ceylan şu ifadeleri kullandı: "Asıl tehdit ve hakarete ben maruz kaldım ve diğer şahıs bugün şikayetçi olurken ben geçen gece yarısı korkudan jandarmaya gittim. İfademde yer alan tehditlerin videosunu ve ses kaydını da sundum"

Ceylan sözlerini şöyle sürdürdü: "Arkadaşlar ben açıklama yaptıktan sonra tehdide uğradım. Yani ilk ben şikayetçi oldum. Ben olduğum için karşı taraf tehditleri bıraktı, o da gidip şikayetçi oldu. Lütfen bu ayrıntıyı unutmayın"