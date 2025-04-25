Erkek Güzeli Sefil Bilo’nun Cano’su Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! İşte 67’lik Yeşilçam yıldızının son hali...

Yeşilçam güzeli Sevda Aktolga , Ertem Eğilmez'in yönettiği 1979 yapımı Erkek Güzeli Sefil Bilo'nun televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.

Filmde Cano karakterini canlandıran Sevda Aktolga 'nın son hali merak konusu olup araştırılmaya başlandı.

Şaban Oğlu Şaban, Hababam Sınıfı Tatilde, Gülen Gözler, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor gibi yapımlarda da rol alan oyuncunun son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.