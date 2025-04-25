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Erkek Güzeli Sefil Bilo'nun Cano’su Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! İşte 67’lik Yeşilçam yıldızının son hali...

Şener Şen, İlyas Salman, Adile Naşit, Münir Özkul, İhsan Yüce gibi isimleri bir araya getiren 1979 yapımı Erkek Güzeli Sefil Bilo filminin güzeller güzeli yıldızı Sevda Aktolga, yıllar sonra gündeme geldi ve Yeşilçam yıldızının son hali merak konusu oldu. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de bir döneme damga vuran Aktolga'yı görenler dönüp bir daha baktı. İşte şimdilerde 67 yaşında olan Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga'nın son hali...

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Giriş Tarihi :25 Nisan 2025 , 13:29 Güncelleme Tarihi :25 Nisan 2025 , 13:29
Erkek Güzeli Sefil Bilo’nun Cano’su Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! İşte 67’lik Yeşilçam yıldızının son hali...

Yeşilçam güzeli Sevda Aktolga, Ertem Eğilmez'in yönettiği 1979 yapımı Erkek Güzeli Sefil Bilo'nun televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.

Erkek Güzeli Sefil Bilo’nun Cano’su Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! İşte 67’lik Yeşilçam yıldızının son hali...

Filmde Cano karakterini canlandıran Sevda Aktolga'nın son hali merak konusu olup araştırılmaya başlandı.

Erkek Güzeli Sefil Bilo’nun Cano’su Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! İşte 67’lik Yeşilçam yıldızının son hali...

Şaban Oğlu Şaban, Hababam Sınıfı Tatilde, Gülen Gözler, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor gibi yapımlarda da rol alan oyuncunun son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Erkek Güzeli Sefil Bilo’nun Cano’su Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! İşte 67’lik Yeşilçam yıldızının son hali...

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de bir döneme damga vuran Aktolga, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Erkek Güzeli Sefil Bilo’nun Cano’su Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! İşte 67’lik Yeşilçam yıldızının son hali...

Şimdilerde 67 yaşında olan Yeşilçam yıldızı için "Tanıyamadım" yorumları yapıldı.

Erkek Güzeli Sefil Bilo’nun Cano’su Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! İşte 67’lik Yeşilçam yıldızının son hali...

İşte Sevda Aktolga başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Erkek Güzeli Sefil Bilo’nun Cano’su Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! İşte 67’lik Yeşilçam yıldızının son hali...

Türkan Şoray

Erkek Güzeli Sefil Bilo’nun Cano’su Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! İşte 67’lik Yeşilçam yıldızının son hali...

Türkan Şoray

Erkek Güzeli Sefil Bilo’nun Cano’su Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! İşte 67’lik Yeşilçam yıldızının son hali...

Lale Belkıs

Erkek Güzeli Sefil Bilo’nun Cano’su Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! İşte 67’lik Yeşilçam yıldızının son hali...

Lale Belkıs

Erkek Güzeli Sefil Bilo’nun Cano’su Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! İşte 67’lik Yeşilçam yıldızının son hali...

Emel Sayın

Erkek Güzeli Sefil Bilo’nun Cano’su Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! İşte 67’lik Yeşilçam yıldızının son hali...

Emel Sayın

Erkek Güzeli Sefil Bilo’nun Cano’su Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! İşte 67’lik Yeşilçam yıldızının son hali...

Nazan Saatçi

Erkek Güzeli Sefil Bilo’nun Cano’su Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! İşte 67’lik Yeşilçam yıldızının son hali...

Nazan Saatçi

Erkek Güzeli Sefil Bilo’nun Cano’su Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! İşte 67’lik Yeşilçam yıldızının son hali...

SEVDA AKTOLGA

Erkek Güzeli Sefil Bilo’nun Cano’su Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! İşte 67’lik Yeşilçam yıldızının son hali...

SEVDA AKTOLGA

Erkek Güzeli Sefil Bilo’nun Cano’su Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! İşte 67’lik Yeşilçam yıldızının son hali...

SEVDA AKTOLGA

Erkek Güzeli Sefil Bilo’nun Cano’su Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! İşte 67’lik Yeşilçam yıldızının son hali...

Hülya Koçyiğit

Erkek Güzeli Sefil Bilo’nun Cano’su Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! İşte 67’lik Yeşilçam yıldızının son hali...

Hülya Koçyiğit

Erkek Güzeli Sefil Bilo’nun Cano’su Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! İşte 67’lik Yeşilçam yıldızının son hali...

Gülşen Bubikoğlu

Erkek Güzeli Sefil Bilo’nun Cano’su Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! İşte 67’lik Yeşilçam yıldızının son hali...

Gülşen Bubikoğlu

Erkek Güzeli Sefil Bilo’nun Cano’su Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! İşte 67’lik Yeşilçam yıldızının son hali...

Müjde Ar

Erkek Güzeli Sefil Bilo’nun Cano’su Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! İşte 67’lik Yeşilçam yıldızının son hali...

Müjde Ar

Erkek Güzeli Sefil Bilo’nun Cano’su Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! İşte 67’lik Yeşilçam yıldızının son hali...

Aydan Şener

Erkek Güzeli Sefil Bilo’nun Cano’su Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! İşte 67’lik Yeşilçam yıldızının son hali...

Aydan Şener