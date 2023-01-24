Kemal Kılıçdaroğlu’ndan riyakarlık! Önce FETÖ tetikçisi Ahmet Altan ve Şebnem Korur Fincancı'ya sarıldı şimdi Uğur Mucu'yu andı...
Aday olabilmek için adeta her tuşa basan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine bir siyasi ikiyüzlülük örneği sergiledi. Daha önce FETÖ'nün tetikçilerinden Ahmet Altan'a ve TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya sarılan Kemal Kılıçdaroğlu, Gazeteci Uğur Mumcu'nun suikasta uğramasının 30'uncu yılında anıldığı törene katıldı. Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu ikiyüzlülüğü net bir şekilde ortaya koydu. Öyle ki, Kılıçdaroğlu'nun daha önce sarıldığı Ahmet Altan Uğur Mumcu'yu ajan ilan ederken Şebnem Korur Fincancı da Mumcu davasında yargılanan sanıklar hakkında gerçek dışı rapor vererek aylarca ifade vermelerini önlemişti...
Her ay ortaklarıyla toplandığı 6'lı masaya adaylığını kabul ettiremeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olabilmek için adeta her tuşa basıyor.
KEMAL KILIÇDAROĞLU UĞUR MUMCU'YU ANMAYA GİTTİ
Kemal Kılıçdaroğlu suikastle katledilen Uğur Mumcu'nun öldürülmesinin 30. yılında bombalı saldırıya uğradığı evin önüne gitti.
Kemal Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu, çocukları Özge Mumcu Aybars ve Özgür Mumcu ile birlikte Faili Meçhuller Anıtı'na ve Mumcu'nun vefat ettiği alana karanfil bırakarak mum yaktı.
İKİYÜZLÜLÜK ÖRNEĞİ!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mumcu'yu anmaya gitmesi tam bir ikiyüzlülük olarak yorumlandı. Öyle ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte attığı adımlar hafızalardaki yerini koruyor…
KILIÇDAROĞLU AHMET ALTAN'A SARILMIŞTI
Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta FETÖ'nün tetikçilerinden Ahmet Altan'ın tahliye edilmesini savunup hatta Altan'a sarılmıştı.