Vav TV İzle
Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu’ndan riyakarlık! Önce FETÖ tetikçisi Ahmet Altan ve Şebnem Korur Fincancı'ya sarıldı şimdi Uğur Mucu'yu andı...

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan riyakarlık! Önce FETÖ tetikçisi Ahmet Altan ve Şebnem Korur Fincancı'ya sarıldı şimdi Uğur Mucu'yu andı...

Aday olabilmek için adeta her tuşa basan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine bir siyasi ikiyüzlülük örneği sergiledi. Daha önce FETÖ'nün tetikçilerinden Ahmet Altan'a ve TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya sarılan Kemal Kılıçdaroğlu, Gazeteci Uğur Mumcu'nun suikasta uğramasının 30'uncu yılında anıldığı törene katıldı. Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu ikiyüzlülüğü net bir şekilde ortaya koydu. Öyle ki, Kılıçdaroğlu'nun daha önce sarıldığı Ahmet Altan Uğur Mumcu'yu ajan ilan ederken Şebnem Korur Fincancı da Mumcu davasında yargılanan sanıklar hakkında gerçek dışı rapor vererek aylarca ifade vermelerini önlemişti...

takvim.com.tr
24.01.2023 14:51 - Son Güncelleme: 24.01.2023 14:55
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan riyakarlık! Önce FETÖ tetikçisi Ahmet Altan ve Şebnem Korur Fincancı’ya sarıldı şimdi Uğur Mucu’yu andı...

Her ay ortaklarıyla toplandığı 6'lı masaya adaylığını kabul ettiremeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olabilmek için adeta her tuşa basıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan riyakarlık! Önce FETÖ tetikçisi Ahmet Altan ve Şebnem Korur Fincancı’ya sarıldı şimdi Uğur Mucu’yu andı...

KEMAL KILIÇDAROĞLU UĞUR MUMCU'YU ANMAYA GİTTİ

Kemal Kılıçdaroğlu suikastle katledilen Uğur Mumcu'nun öldürülmesinin 30. yılında bombalı saldırıya uğradığı evin önüne gitti.

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan riyakarlık! Önce FETÖ tetikçisi Ahmet Altan ve Şebnem Korur Fincancı’ya sarıldı şimdi Uğur Mucu’yu andı...

Kemal Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu, çocukları Özge Mumcu Aybars ve Özgür Mumcu ile birlikte Faili Meçhuller Anıtı'na ve Mumcu'nun vefat ettiği alana karanfil bırakarak mum yaktı.

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan riyakarlık! Önce FETÖ tetikçisi Ahmet Altan ve Şebnem Korur Fincancı’ya sarıldı şimdi Uğur Mucu’yu andı...

İKİYÜZLÜLÜK ÖRNEĞİ!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mumcu'yu anmaya gitmesi tam bir ikiyüzlülük olarak yorumlandı. Öyle ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte attığı adımlar hafızalardaki yerini koruyor…

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan riyakarlık! Önce FETÖ tetikçisi Ahmet Altan ve Şebnem Korur Fincancı’ya sarıldı şimdi Uğur Mucu’yu andı...

KILIÇDAROĞLU AHMET ALTAN'A SARILMIŞTI

Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta FETÖ'nün tetikçilerinden Ahmet Altan'ın tahliye edilmesini savunup hatta Altan'a sarılmıştı.

SON DAKİKA