Kemal Kılıçdaroğlu’ndan riyakarlık! Önce FETÖ tetikçisi Ahmet Altan ve Şebnem Korur Fincancı’ya sarıldı şimdi Uğur Mucu’yu andı...

Kemal Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu, çocukları Özge Mumcu Aybars ve Özgür Mumcu ile birlikte Faili Meçhuller Anıtı'na ve Mumcu'nun vefat ettiği alana karanfil bırakarak mum yaktı.