23 yılda 4 bin 75 yeni köprü! Bakan Uraloğlu açıkladı: Toplam uzunluk Antalya’dan Yunanistan’a kadar

Uraloğlu ayrıca, yükseklikleri 42-166 metre arasında değişen 8 adet orta ve 2 adet kenar ayak üzerinde, dengeli konsol yapım metoduna göre toplam bin 372 metre uzunluğunda projelendirilen Eğiste Hadimi Viyadüğü'nün de bu özellikleriyle Türkiye'nin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsü olduğunu söyledi.

Kültürel mirasın korunmasına yönelik Menemen–Aliağa–Çandarlı Otoyolu'nda hayata geçirilen Neonteikhos Antik Kenti'nde bulunan tarihi yol ve kalıntıların korunması için özel olarak tasarlanan çelik arkeolojik köprünün, dünyada ilk ve tek uygulama olduğunu belirten Uraloğlu, bu projenin Amerika merkezli National Corrugated Steel Pipe Association (NCSPA) tarafından 2021 yılında "Yılın En İyi Özel Uygulama Projesi" ödülünü kazandığını söyledi.

Uraloğlu, köprü projelerinin yalnızca mühendislik açısından değil, aldığı ödüllerle de uluslararası alanda takdir edildiğine dikkati çekerek Osmangazi Köprüsü'nün Japonya İnşaat Mühendisleri Derneği tarafından Üstün İnşaat Mühendisliği Başarı Ödülü'ne, Japonya Ulaştırma, Arazi ve Altyapı Bakanlığı tarafından ise İnşaat Uluslararası Ödülü'ne layık görüldüğünü belirtti. Bakan Uraloğlu ayrıca 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu'nun 24 farklı ödülü de elinde tuttuğunu kaydetti.

Bakan Uraloğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise 6'sı uluslararası olmak üzere toplam 10 ödüle layık görülmüştür. Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) Tasarım Ödülü, Uluslararası Köprü ve Yapı Mühendisliği Birliği (IABSE) Üstün Yapı Ödülü, World Architecture News En İyi Köprü Ödülü gibi prestijli ödüller bu projelere verildi" dedi.



BU PROJELER TÜRK MÜHENDİSLİĞİNİ DÜNYA SAHNESİNE TAŞIYOR

Eğiste Hadimi Viyadüğü'nün 2023'te, Kömürhan Köprüsü'nün ise 2024'te Uluslararası Yol Federasyonu tarafından kendi alanlarında yılın projeleri seçildiğini de belirten Uraloğlu, "Bu projeler yalnızca ulaşımı kolaylaştırmakla kalmıyor, Türk mühendisliğini de dünya sahnesine taşıyor" ifadelerini kullandı.