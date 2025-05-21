Evinde kullananlar dikkat! Ticaret Bakanlığı 3 ürünü yasakladı! İşte nedeni

Ticaret Bakanlığı , vatandaşların sağlığını tehlikeye atan ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. "Güvensiz" olarak nitelendirilen ürünler isim isim kamuoyu ile paylaşılmaya devam ediliyor.

Bakanlık, 20 Mayıs Salı ve 21 Mayıs Çarşamba gününe ilişkin yeni ürünler paylaştı. Söz konusu ürünlerin içerisinde tabure, katlanabilir masa ve yumuşak oyuncağın yer aldığı görüldü.

Bakanlık, 20 Mayıs Salı tarihli lisetede "Aslan" marka taburenin piyasaya arzını yasakladı. "Minik basamaklar" olarak tanımlanan ürünün güvensizlik nedeni ise "Basamak ve platformların düşey statik yük testinde numune kırılmıştır." şeklinde açıklandı.

Satışı yasaklanan bir diğer ürün ise "Rumex" marka katlanabilir masa. Bu ürünün yasaklanma nedeni ise şu şekilde açıklandı:

"Masa altında keskin kenarlar ve köşeler mevcuttur. Masa altında 7 mm ila 12 mm arasında ve derinliği 10 mm'den fazla olan açık uçlu boru mevcuttur."