Meteoroloji ve AKOM'dan saatli uyarı! 4 ile sarı kod verildi, tozla birlikte kuvvetli sağanak geliyor! İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ...

AKOM'DAN YENİ UYARI: BALKANLAR ÜZERİNDEN GELİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) kentin Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirdi.

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da yağışların yarın sabah erken saatlerden itibaren Silivri ve Çatalca gibi batı bölgelerinden başlayarak öğle saatlerine kadar il genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Yağışların 28 Mayıs Çarşamba gününe kadar aralıklarla sağanak ve gök gürültülü geçişler şeklinde yaşanacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Önümüzdeki hafta ortasına kadar bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların ise 17-22 derece aralığında, mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor. Ayrıca, sistem nedeni ile Afrika kökenli tozların da taşınımı gerçekleşirken, İstanbul'da bu gece ve pazartesi görülecek yağışların çamurlu olabileceği öngörülüyor."

Açıklamada, beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.