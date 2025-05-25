Kadraj Galeri Kadraj İkon Meteoroloji ve AKOM'dan saatli uyarı! 4 ile sarı kod verildi, tozla birlikte kuvvetli sağanak geliyor! İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ...

Meteoroloji ve AKOM'dan saatli uyarı! 4 ile sarı kod verildi, tozla birlikte kuvvetli sağanak geliyor! İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde hava durumunun değişeceğini açıkladı. Son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yeni haftayla birlikte yerini serin ve yağışlı havaya bırakacak. Peki yeni haftada İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte 25 Mayıs il il hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 25.05.2025 09:15 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 17:18
Meteoroloji alarm verdi: Yağışla birlikte çamur yağacak, toz taşınımı etkisi başlıyor! İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanlar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul, Ankara ve İzmir için dikkat çeken bir hava durumu uyarısı yayınladı. Son haftalarda etkisini sürdüren sıcak ve güneşli havaların yerini serinlik ve sağanak yağışlar alacak. Peki yeni haftada hangi illerde yağmur var? İşte gün gün hava durumu analizi.

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Meteoroloji alarm verdi: Yağışla birlikte çamur yağacak, toz taşınımı etkisi başlıyor! İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanlar...

BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI

İstanbul'da beklenen yağmur bugün saat 15.20 itibarıyla yer yer başladı.

Meteoroloji alarm verdi: Yağışla birlikte çamur yağacak, toz taşınımı etkisi başlıyor! İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanlar...

Meteoroloji'den Sarı Kodlu Uyarı: 25 Mayıs Pazar Günü 4 İl Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Mayıs Pazar günü için Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerine sarı kodlu uyarı verdi.

Yapılan açıklamada bu bölgelerde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Yer yer gök gürültülü sağanak görülebilir.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji alarm verdi: Yağışla birlikte çamur yağacak, toz taşınımı etkisi başlıyor! İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanlar...

AKOM'DAN YENİ UYARI: BALKANLAR ÜZERİNDEN GELİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) kentin Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirdi.

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da yağışların yarın sabah erken saatlerden itibaren Silivri ve Çatalca gibi batı bölgelerinden başlayarak öğle saatlerine kadar il genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Yağışların 28 Mayıs Çarşamba gününe kadar aralıklarla sağanak ve gök gürültülü geçişler şeklinde yaşanacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Önümüzdeki hafta ortasına kadar bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların ise 17-22 derece aralığında, mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor. Ayrıca, sistem nedeni ile Afrika kökenli tozların da taşınımı gerçekleşirken, İstanbul'da bu gece ve pazartesi görülecek yağışların çamurlu olabileceği öngörülüyor."

Açıklamada, beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji alarm verdi: Yağışla birlikte çamur yağacak, toz taşınımı etkisi başlıyor! İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanlar...

Yeni Haftada Türkiye'yi Bahar Yağmurları Bekliyor: Sıcaklıklar Düşüyor! Toz Taşınımı Kapıda

Türkiye yeni haftaya yağışlı hava ve mevsim normallerine dönen sıcaklıklarla giriş yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son veriler doğrultusunda, ülke genelinde etkili olacak bahar yağışlarıyla birlikte bazı bölgelerde toz taşınımı ve yerel fırtınalar da bekleniyor.