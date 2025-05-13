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Naci Görür'den 3.8'lik İstanbul depremi sonrası kritik uyarı: Yeniden deprem olacak mı? "Bu zonda stres alan..."

İstanbul, 13 Mayıs sabahına sarsıntıyla başladı. AFAD'ın verilerine göre saat 07.18'de Marmara Denizi açıklarında 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremle ilgili can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür Marmara Denizi'ndeki hareketliliğe dikkat çekerek önemli açıklamada bulundu.

Giriş Tarihi: 13.05.2025 11:14
Naci Görür’den 3.8’lik İstanbul depremi sonrası kritik uyarı: Yeniden deprem olacak mı? Bu zonda stres alan...

İstanbul, 13 Mayıs Salı sabahına depremle uyandı. AFAD'ın verilerine göre saat 07.18'de Marmara Denizi'nde, Büyükçekmece açıklarında 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 6,8 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı İstanbul'un pek çok ilçesinde hissedildi.

Naci Görür’den 3.8’lik İstanbul depremi sonrası kritik uyarı: Yeniden deprem olacak mı? Bu zonda stres alan...

İstanbullular Kısa Süreli Panik Yaşadı

Deprem, özellikle Avrupa Yakası'ndaki ilçelerde hissedildi. Kısa süren sarsıntı vatandaşlarda tedirginlik yarattı.

Naci Görür’den 3.8’lik İstanbul depremi sonrası kritik uyarı: Yeniden deprem olacak mı? Bu zonda stres alan...

Prof. Dr. Naci Görür'den Dikkat Çeken Açıklama

Depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz Fay Zonu'nda gerçekleştiğini kaydeden Prof. Dr. Naci Görür, bu zonda stres alan değişimlerinin sürdüğünü kaydetti.

Naci Görür’den 3.8’lik İstanbul depremi sonrası kritik uyarı: Yeniden deprem olacak mı? Bu zonda stres alan...

İSTANBUL 6,2 İLE SALLANMIŞTI

İstanbul'da 23 Nisan günü saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Naci Görür’den 3.8’lik İstanbul depremi sonrası kritik uyarı: Yeniden deprem olacak mı? Bu zonda stres alan...

13 saniye süren depremde can kaybı ya da deprem kaynaklı yaralanma yaşanmamıştı.