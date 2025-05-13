Naci Görür'den 3.8'lik İstanbul depremi sonrası kritik uyarı: Yeniden deprem olacak mı? "Bu zonda stres alan..."
İstanbul, 13 Mayıs sabahına sarsıntıyla başladı. AFAD'ın verilerine göre saat 07.18'de Marmara Denizi açıklarında 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremle ilgili can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür Marmara Denizi'ndeki hareketliliğe dikkat çekerek önemli açıklamada bulundu.
Giriş Tarihi: 13.05.2025 11:14