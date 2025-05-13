Naci Görür'den 3.8'lik İstanbul depremi sonrası kritik uyarı: Yeniden deprem olacak mı? "Bu zonda stres alan..."

İstanbul, 13 Mayıs Salı sabahına depremle uyandı. AFAD'ın verilerine göre saat 07.18'de Marmara Denizi'nde, Büyükçekmece açıklarında 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 6,8 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı İstanbul'un pek çok ilçesinde hissedildi.