İstanbul'un Şişli ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. 34 yaşındaki Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol tarafından önce zorla araca bindirilmek istendi daha sonra ise silahla canice öldürüldü.
SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI
Bahar Aksu'nun 2019 yılında evlendiği Elibol'dan 2022'de boşandığı ortaya çıktı. Elibol'un "tehdit", "kasten yaralama" suçlarından kaydı olduğu belirlendi.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Eski koca Rüstem Elibol'un emniyetteki ilk ifadesinde genç kadını takıntı haline getirdiğini söylediği öğrenilirken "2019 yılında evlendik. 3 yıl sonra boşandık. Bu boşanmayı kabul edemedim. Kendisini sürekli, sosyal medya üzerinden takip ediyordum. Olay günü görüşmek istedim" dediği öne sürüldü.
Yücel Altınbaş, Bahar Aksu'nun üvey babası olduğunu ancak onu öz evladı gibi kabul edip sevdiğini belirterek, "Katil Rüstem Elibol'un, Çanakkale'de çek senet işleri ile uğraştığını biliyorum. Tekin bir insan değildi. Evlenmelerine karşı çıktık. Tek başına hiçbir şey yapacak insan değil. Yanındakilere güveniyor. En büyük cezayı alması için ailecek olayın takipçisi olacağız" dedi.
"PARA PEŞİNDEYDİ"
Bahar'ın teyzesi Nesrin Arı ise kan donduran cinayetin nedenini anlattı. Arı, "O psikopat sürekli peşindeydi. Boşandı ama kurtulamadı. Bahar'ın öz babası İngiliz, onun parasının peşindeydi. Daha önce de saldırmış Bahar'a ama bize söylemedi. Katil en ağır cezayı alsın" dedi.
Bahar Aksu'nun (kız kardeşi Berin Nur Altınbaş ise, "Ablam nikâhıma gelirken bile korkudan 'Rüstem hâlâ içeride mi?' diye arkadaşlarına sordu. Cezaevinde olduğundan emin olunca nikâhıma gelebildi. Hayalleri vardı. Ne gerekiyorsa yapılsın. İçeriden hiç çıkmasın. Başka kadınlara da bunu yapmasın" dedi.