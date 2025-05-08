Yücel Altınbaş, Bahar Aksu'nun üvey babası olduğunu ancak onu öz evladı gibi kabul edip sevdiğini belirterek, "Katil Rüstem Elibol'un, Çanakkale'de çek senet işleri ile uğraştığını biliyorum. Tekin bir insan değildi. Evlenmelerine karşı çıktık. Tek başına hiçbir şey yapacak insan değil. Yanındakilere güveniyor. En büyük cezayı alması için ailecek olayın takipçisi olacağız" dedi.

"PARA PEŞİNDEYDİ"

Bahar'ın teyzesi Nesrin Arı ise kan donduran cinayetin nedenini anlattı. Arı, "O psikopat sürekli peşindeydi. Boşandı ama kurtulamadı. Bahar'ın öz babası İngiliz, onun parasının peşindeydi. Daha önce de saldırmış Bahar'a ama bize söylemedi. Katil en ağır cezayı alsın" dedi.