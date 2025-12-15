TFF Abdullah Kavukcu'nun cezasını düşürdü

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Abdullah Kavukcu'ya verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 3 milyon TL para cezası indirildi. Yapılan değerlendirme sonucunda cezanın 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon TL para cezası olarak uygulanmasına karar verildi.

