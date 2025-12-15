TFF Abdullah Kavukcu'nun cezasını düşürdü
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu’nun cezasına yaptığı itirazla ilgili kararını açıkladı. Buna göre Kavukcu'nun cezası indirildi.
TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Abdullah Kavukcu'ya verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 3 milyon TL para cezası indirildi. Yapılan değerlendirme sonucunda cezanın 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon TL para cezası olarak uygulanmasına karar verildi.