Victor Osimhen için transfer çağrısı!

Chelsea'nin mevcut 9 numaralarının beklentilerin altında kaldığını söyleyen Gallas, İngiliz ekibinin daha önce de gündeme gelen Osimhen'i transfer etmesi gerektiğini söyledi.



Fransız eski savunma oyuncusu, "Dürüst olmak gerekirse, Chelsea'nin şu anda deneyimli bir oyuncuya ihtiyacı var. Osimhen, Chelsea'yi zirveye taşıyabilecek bir oyuncu." diye konuştu.



Chelsea, Nijeryalı yıldız ile geçen sezon ve Napoli'de oynadığı dönemde de ilgilenmişti. Gallas, "Chelsea'ye transfer olmasını istiyordum ama ne yazık ki gerçekleşmedi." dedi.