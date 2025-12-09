PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'a Uğurcan Çakır şoku! Yıldız kaleci sakatlandı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile karşılaşan Galatasaray'da Uğurcan Çakır, penaltı da kurtardığı maçta sakatlanarak oyudnan çıktı. Milli file bekçisinin yerine Günay Güvenç görev yaptı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco ile deplasmanda karşılaştı.

Mücadelenin 50. dakikasında Denis Zakaria'nın penaltısını kurtaran Uğurcan Çakır kalesinde devleşti ancak sonrasında sakatlık problemi yaşadı.

68. dakikada kendini yere bıraktıktan sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yerine Günay Güvenç kaleye geçti.

