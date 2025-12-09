Galatasaray'a Uğurcan Çakır şoku! Yıldız kaleci sakatlandı
Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile karşılaşan Galatasaray'da Uğurcan Çakır, penaltı da kurtardığı maçta sakatlanarak oyudnan çıktı. Milli file bekçisinin yerine Günay Güvenç görev yaptı.
Giriş Tarihi:
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco ile deplasmanda karşılaştı.
Mücadelenin 50. dakikasında Denis Zakaria'nın penaltısını kurtaran Uğurcan Çakır kalesinde devleşti ancak sonrasında sakatlık problemi yaşadı.
68. dakikada kendini yere bıraktıktan sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yerine Günay Güvenç kaleye geçti.