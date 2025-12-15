Fenerbahçe - Konyaspor maçında VAR'dan penaltı! Anderson Talisca yine sahnede
Süper Lig’de Konyaspor’u konuk eden Fenerbahçe, maçın 25. dakikasında VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Anderson Talisca, beyaz noktadan fileleri havalandırdı.
Karşılaşmanın 23. dakikasında Fenerbahçe'de Jhon Duran, ceza sahası içinde Uğurcan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı-lacivertli futbolcular pozisyon sonrası penaltı itirazında bulunurken, hakem Ozan Ergün oyunu devam ettirdi.
HAKEM VAR'A GİTTİ KARAR DEĞİŞTİ
VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu incelemek için monitöre giden hakem Ozan Ergün, görüntüleri izledikten sonra kararını değiştirdi. Ergün, 25. dakikada penaltı noktasını gösterdi.
TALISCA HATA YAPMADI
Fenerbahçe'de penaltı vuruşu için topun başına Anderson Talisca geçti. Brezilyalı yıldız, 28. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirerek takımını öne geçirdi.