Fenerbahçe yeni Arda Güler'ini buldu! 3. Lig'in yıldızına dev takip

28 Kasım'da profesyonel sözleşmeye imza atan Adem Yeşilyurt , imzadan sadece bir gün sonra Denizli İdmanyurdu karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak sergilediği performansla öne çıktı. Genç futbolcu, ligde ilk 11'de görev aldığı 3 maçta 2 asist yaparken yaşına göre olgun ve etkili oyunuyla büyük beğeni topladı.

Adem Yeşilyurt (AA)

Adem Yeşilyurt'un performansı yalnızca Fenerbahçe'nin değil, İngiltere ve Fransa'dan bazı menajerlerin de dikkatini çekti. Genç futbolcuya sezon başında henüz profesyonel olmadan Trabzonspor'un da talip olduğu ancak Karşıyaka yönetiminin teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün isteği doğrultusunda bu teklifi geri çevirdiği öğrenildi.