Fenerbahçe yeni Arda Güler'ini buldu! 3. Lig'in yıldızına dev takip

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye hazırlanırken geleceğe yönelik bir transfer için de düğmeye bastı. Sarı-lacivertlilerin, futbol kamuoyunda “yeni Arda Güler” olarak adlandırılan genç bir yetenek için girişimlere başladığı öğrenildi.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka'da yaşanan bahis soruşturması sürecinin ardından altyapıdan vitrine çıkan 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Yeşil-kırmızılı ekipte 8 futbolcunun hak mahrumiyeti cezası alması sonrası şans bulan genç oyuncu, yalnızca 3 maçlık performansıyla transferin gözde isimlerinden biri haline geldi.

FENERBAHÇE YAKIN TAKİPTE

28 Kasım'da profesyonel sözleşmeye imza atan Adem Yeşilyurt, imzadan sadece bir gün sonra Denizli İdmanyurdu karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak sergilediği performansla öne çıktı. Genç futbolcu, ligde ilk 11'de görev aldığı 3 maçta 2 asist yaparken yaşına göre olgun ve etkili oyunuyla büyük beğeni topladı.

Adem Yeşilyurt'un performansı yalnızca Fenerbahçe'nin değil, İngiltere ve Fransa'dan bazı menajerlerin de dikkatini çekti. Genç futbolcuya sezon başında henüz profesyonel olmadan Trabzonspor'un da talip olduğu ancak Karşıyaka yönetiminin teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün isteği doğrultusunda bu teklifi geri çevirdiği öğrenildi.

KARŞIYAKA SATIŞA SICAK DEĞİL

Karşıyaka yönetiminin, teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün sezon başından bu yana özel olarak ilgilendiği Adem Yeşilyurt'u gelişimini tamamlamadan satmayı düşünmediği belirtildi. Yönetimin, genç futbolcunun fiziksel ve oyun anlamında olgunlaşmasını bekleyerek takıma daha fazla katkı sağlamasını hedeflediği ifade edildi.

ALTYAPIDAN PROFESYONELLİĞE

Bornova Belediyespor'da 10 yaşında futbola başlayan Adem Yeşilyurt, daha sonra Pınargücüspor'a transfer oldu. 2022 yılında 15 yaşındayken Karşıyaka altyapısına katılan genç oyuncu, bu sezon profesyonel olmadan önce A takımda 3 maçta kısa süreler aldı. As futbolcuların cezalı duruma düşmesiyle profesyonel sözleşme imzalayan Adem, yakaladığı fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek adından söz ettirmeyi başardı.

