Sadettin Saran'dan İbrahim Hacıosmanoğlu'na telefon!





TARAFLAR RANDEVULAŞTI



Fenerbahçeli yetkililer, dün akşam Galatasaray maçında yaşanan pozisyonun net bir penaltı olduğunu düşünüyor. Başkan Sadettin Saran, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde rahatsızlıklarını dile getirdi. TFF Başkanı ise Amerika'dan döndükten sonra taraflarla bir araya gelmek üzere randevulaştı.