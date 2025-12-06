Fenerbahçe'ye Nelson Semedo şoku! Yıldız futbolcu sakatlandı
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı. Portekizli futbolcu Nelson Semedo, oyuna devam edemeyerek yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir'e konuk oldu.
Sarı lacivertlilerde skor 0-0 iken Nelson Semedo sakatlandı.
19. dakikada oyuna devam edemeyen Portekizli futbolcunun yerine Kerem Aktürkoğlu görev yaptı.
DİZİLİŞ DEĞİŞTİ
Teknik direktör Domenico Tedesco, Kerem Aktürkoğlu'nu sağ kanatta kullanırken Oğuz Aydın'ı da Nelson Semedo'nun mevkisine çekerekf arklı bir dizilişle devam etmek zorunda kaldı.