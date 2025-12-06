Domenico Tedesco'dan beraberlik yorumu! "Hayal kırıklığı"
Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. İtalyan çalıştırıcı, kaçan fırsatlara dikkat çekerken oyunun genelinde daha üretken olmaları gerektiğini söyledi.
40 yaşındaki teknik direktör, "Bugün bizim için iyi bir maç olmadı. İlk 15 dakikada oyunun kontrolü bizdeydi. Dominant olduğunuz bölümde gol atmanız gerekiyor. Semedo'nun yaşadığı sakatlık bizler için bir darbeydi, şok edici oldu. Sahadaki kontrolümüzü kaybettik. Böyle bir maçta öne geçerseniz ikiyi atmak zorundasınız. Yediğimiz gol hayal kırıklığıydı. Semedo sakatlığı sonrası sahadaki yapımızı kaybettik. 2-0 yapabilirdik, değerlendiremedik. Yediğimiz gol benim için hayal kırıklığı! Bir kere daha rakibin ortasını engelleyemedik!" dedi.
Oyuncu değişikliğinin takım oyununu yükselttiğini ifade eden Tedesco, "Değişiklik yaptıktan sonra takımın enerjisi yükseldi. Yapmış olduğumuz değişikliklerden sonra golü bulduk. Oyuna taze kan sürmek için değişiklik yaptım. Eğer ortayı engelleyebilseydik bu maçı kazanırdık." şeklinde konuştu.