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    • Emlak&OTO
    • 05.02.2023 10:44
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    • 05.02.2023 10:44
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    Tekirdağ Çerkezköy'de 100 metrekare daire icradan satışta

    İnternet üzerinden yayınlanan satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Tekirdağ Çerkezköy'de 100 metrekare daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    Tekirdağ’da icradan satılık daire! Tarih belli oldu

    Çerkezköy İcra Dairesi tarafından Tekirdağ'da bulunan 100 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 627 bin 300 TL muhammen bedel belirlendi.

    ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 16.03.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Tekirdağ İl, Çerkezköy İlçe, GAZİOSMANPAŞA Mahalle/Köy, 647 Ada, 2 Parsel, 7 Nolu Bağımsız BölümTaşınmaz mesken Bodrum + Zemin + 4 Normal+ Çatı Katlı betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş binanın, 3. Normal katındadır. Ana bina asansörlü ve kaloriferlidir. Binanın dış cephe sıvası, boyası ve mantolaması yapılmıştır, çatısı, ortak alanları tamamlanmıştır, yüzde yüz seviyesinde bitmiş binadır.Keşif anında yerinde yapılan incelemede meskenin salon, 3 oda, mutfak, banyo, tuvalet, hol, koridor ve balkonlardan ibaret olduğu görülmüştür. Mesken 100,00 m2 net kullanım alanlı, 123,00 m² brüt kullanım alanlıdır.

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    Haberler Emlak&OTO Tekirdağ Çerkezköy'de 100 metrekare daire icradan satışta
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